ON JE JEDNA BITANGA, KOJA TO RADI CELOG ŽIVOTA! Gaga Antonijević otkrio da mu je Bjelogrlić NUDIO MITO!

Reditelj Predrag Gaga Antonijević izjavio je da mu je mlađi kolega Dragan Bjelogrlić nudio novac kao članu Komisije za dodelu sredstava za kinematografiju, navodeći da postoje mejlovi kao dokaz, a koji su, prema nalazima sudskog veštaka, autentični.

- On se ceo život bavi korupcijom, pretnjama, batinanjem. On i brat su prebijali kolege, ima 10 slučajeva takvih. To kolege znaju, to je po meni malo bolno kada vidim da se prave ludi, prosto na jedan bipolaran način sve tretiraju. Idemo u protest protiv nasilja, idemo sa nasilnikom, ali Bože moj, važno je da imamo mržnju prema Vučiću. Eto to nas objedinjuje. Hoćemo da nam piroman kolo vodi, pa kao da gasimo požar. Gde to ima? Njega razumem, to je bitanga jedna, koja radi to što radi celog života. Svi se nešto prave blesavi, govorim o mojim kolegama. Konstantno se istina izvrće, konstantno napadaju i Daru iz Jasenovca i sve što se uradi. I pritom su to ljudi kao što je Bjelogrlić, koji su nemoralni do kraja. On mene ne zanima kao fenomen, ali me zanimaju ljudi kao što je uvaženi akademik Kostić koji pristaju pod stare dane sa takvim ugledom da puste da im taj čovek bude kolovođa. To su ljudi koji su nemoralni, koji se vode svojim interesom, srećom, narod zna, ne verujem da će pristati da im takvi kroje budućnost jer morala nemaju - izjavio je reditelj na tv Prva i dodao:

- Ljudi moraju da se zapitaju, kada ovi ratovi se dešavaju u svetu, kada smo pod ogromnim pritiskom, kad nam spomenike pomeraju, ko će da vas vodi. Ako želimo mir i prosperitet, da porodice žive i normalno stvaraju, za mene nema dileme. Jedini čovek koji ima kapacitet, koji je već dokazao da je sposoban na internacionalnom i domaćem planu, da uspeva da ovu našu Srbiju vodi, nemam nikakve dileme da će građani znati kako i za koga da glasaju - rekao je.

