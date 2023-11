MINISTAR VUČEVIĆ: Poštujući naše slavne pretke bićemo odgovorni prema našim potomcima

Ministar odbrane istakao je da mu je velika čast što je večeras na svečanosti u Kragujevcu, staroj prestonici u centru Šumadije te naglasio da je koren državotvornosti obnovljene Srbije kao ptice feniks, od Ustava, Gimnazije, Pozorišta, namenske industrije, od prve elektrifikacije, što je tada bilo nezamislivo za dobar ili najveći deo Evrope, upravo počeo u Kragujevcu. - Ceo nacionalni, intelektualni potencijal koji je tada imala Kneževina Srbija, slio se, okupio, objedinio, sabrao u srcu Šumadije, s prizivom da sve ono što znamo i umemo, individualno i sabrano, usmerimo za jačanje naše otadžbine i oslobođenje našeg naroda koji je i tada ostao pod ropstvom. Upravo je ta snaga okarakterisala, za vjek u vjekova, Grad Kragujevac kao staru prestonicu oslobođene Srbije. To nas, siguran sam, obavezuje sve, ne samo vas Kragujevčane, nego sve Srbe, ma gde oni živeli – poručio je ministar Vučević.

foto: Www.mod.gov.rs

On je naglasio da trg u centru Kragujevca nosi naziv najstarijeg srpskog vojvode, rođenog Kragujevčanina – Radomira Putnika. - Radomir Putnik, vojvoda, pet puta ministar vojni, dva puta načelnik Generalštaba, pobednik Kumanovske i Bitoljske bitke, pobednik na Bregalnici. Jedini vojvoda koji je mogao da okupi druge vojvode, jedini vojvoda koji je imao autoritet i nad Stepom i nad Mišićem i nad Bojovićem. Jedini vojvoda koji je mogao da kaže i kralju i regentu ono što je trebalo da kaže ministar vojni, odnosno načelnik Generalštaba. I to obavezuje, ne samo da mu posvetimo ovaj lepi trg, nego nas obavezuje i za današnje, a svakako i za buduće vreme. I neka se cela Srbija i svekoliki srpski rod obnavlja, kao što se obnavlja i Grad Kragujevac i kao što je danas obnovljen ovaj lep trg – poručio je ministar Vučević.

foto: Www.mod.gov.rs

Prema rečima ministra odbrane, upravo to treba da bude simbol obnove celog srpstva, simbol obnove cele države, da dobije novo ruho, a da se nikada ne odrekne svog bića, svog duha, onoga što ga je uvek krasilo, što ga je odredilo. - Da čuvajući i negujući tradiciju i prošlost, poštujući i razumevajući našu istoriju razumemo i sadašnje vreme i vreme koje dolazi. Da poštujući naše slavne pretke budemo odgovorni prema našim potomcima. I kada se tako budemo vladali, kada budemo iskreno i istinski ljubili Srbiju i svaku stopu naše otadžbine, brinuli o svakom Srbinu i Srpkinji, ma gde oni živeli, brinuli o svakom građaninu Srbije, bez obzira koje vere ili kom narodu pripada, bićemo na pravom putu – naglasio je ministar Vučević i otvarajući rekonstruisan trg čestitao Kragujevčanima na svemu što su uradili za Kragujevac. Predsednik Privremenog organa grada Kragujevca Nikola Dašić rekao je da je vojvoda Radomir Putnik ponos svih Kragujevčana. - To je naš Kragujevčanin, školovan u Kragujevcu, karijerni oficir i čovek koji je niz godina vršio najveće funkcije u ovoj državi. To je čovek koji je pet puta bio ministar vojni, bio je načelnik Štaba Vrhovne komande upravo u ovoj zgradi Okružnog načelstva. Upravo tu, u presudnim godinama Prvog svetskog rata, pravile su se strategije i za Kolubarsku i za Cersku bitku – rekao je Dašić istakavši da je upravo tu prvi put izvedena kompozicija „Marš na Drinu”.

Kurir.rs

