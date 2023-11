ZA TAJKUNA ĐILASA ILI ZA PREDSEDNIKA VUČIĆA - TREĆEG NEMA! Vladimir Orlić za Kurir: Srbija će napraviti izbor u decembru!

Vanredni parlamentarni, pokrajinski, beogradski izbori i izbori u još šezdesetak lokalnih samouprava održavaju se za manje od meseca dana, a kampanja je, čini se, još od dana raspisivanja počela prilično žestoko i prljavo. Vladimir Orlić, predsednik Skupštine Srbije i funkcioner SNS, upitan šta tek, s obzirom na takav početak, može da se očekuje kako se izbori budu približavali, kaže u razgovor za Kurir da je "bivši režim ušao u kampanju kanonadom najprljavijih laži, uvreda i nasilja, ponovo se na svim njihovim nišanima nalazi samo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i članovi njegove porodice".

- Od prvog dana kampanje, kada su se zverski ostrvili na majku Aleksandra Vučića, uvredama nezapaćenim i nezamislivim, preko oca, brata, supruge, dece Aleksandra Vučića, zaključno sa najmlađim, šestogodišnjim sinom. Zveri se ne ponašaju ovako kako to čine tajkuni i lopovi iz bivšeg režima, uz sve njihove uposlenike, partijske i medijske slugeranje. I neće to promeniti nikad, ni za mesec dana, ni za još jednu deceniju. Njihova patološka mržnja ostaje jedino što imaju da ponude. S druge strane, izborna lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" govori o rezultatima, planovima za budućnost. Između one mržnje i ove budućnosti Srbija će napraviti izbor u decembru: za tajkuna Đilasa ili za predsednika Vučića - trećeg nema.

Jeste li i od koje stranke čuli neke konkretne predloge i planove nakon izbora, tj. politički program, ili se pak sve svodi samo na napade na druge opcije?

- Kad Đilasova lista i pokuša da promumla bilo šta na temu šta posle izbora, čujete samo namere da nešto - ruše. "Zaustavićemo radove ovde, zaustavićemo onde, stopiraćemo metro, stopiraćemo Ekspo...", to je sve. Oni bi da ruše, rasturaju, uništavaju, kivni na sve ono što je za Srbiju dobro, a što ljudi vezuju za ime Aleksandra Vučića jer predstavlja rezultat njegove politike. Tajkunski lažni "desničari", kad ne napadaju Vučića i Srbiju, jedino se još takmiče međusobno u tome ko će servilniji da bude prema gazdi Đilasu, zakune mu se na vernost i obeća da će posle izbora da padne na kolena pred njim i njegovim milijardama. Jedino izborna lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" poziva narod na zajednički rad, završetak auto-puteva i modernih železnica koje smo započeli, izgradnju novih bolnica i tehnoloških parkova, podizanje plata i penzija, uz jasan plan: da 2027. prosečnu platu podignemo na nivo od 1.400 evra, minimalnu zaradu i penziju iznad 640 evra. U tome je život, u tome je budućnost, to jeste politika. Povratak u prošlost, pustošenje i pljačka nisu nikakva politika - to je čista destrukcija, ubijanje Srbije, koje ne smemo da dozvolimo.

Vi ste peti na izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Da li može da se tumači da ćete ostati na istoj poziciji posle izbora - predsednik Skupštine, ili ipak idete u izvršnu vlast? Šta vam je, lično, bliže?

- Svi mi koji zastupamo politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kandidati na izbornoj listi "Srbija ne sme da stane", a koja okuplja širok narodni pokret ljudi kojima je Srbija na prvom mestu, ali i svi drugi, ozbiljni i odgovorni, koji žele dobro svim porodicama u Srbiji, poštovanje za sve majke i zaštitu za svu decu, imamo samo jedan, zajednički cilj - da Srbiju sačuvamo, da nam ona još snažnije napreduje u budućnosti. To nam je, svakome od nas, i lično - najbliže i najvažnije. Da toj politici pripadate, za nju da se borite, na bilo kom mestu - čast je najveća na svetu. O pozicijama i foteljama uvek su brinuli oni drugi, pa su tako pretvorili svoje partije u tajkunske firme, to su nam uradili i sa Srbijom - onda i nikada više. Nikada pošteni ljudi neće sebi da dozvole ni da zaliče na takve, a posebno nećemo da dozvolimo da nam državu opet privatizuju i onda besomučno čerupaju.

O najtežem pitanju Borimo se za naše KiM u nemogućim uslovima, i ne odustajemo Situacija na Kosovu se, reklo bi se, sve više komplikuje, a pritisci na Srbiju i njeno rukovodstvo su sve jači. Ima li realnog rešenja za to pitanje ili ćemo unedogled da živimo u ovoj pat-poziciji? - Borimo se za naše Kosovo i Metohiju u nemogućim uslovima, ali ne odustajemo. Znaju i Srbi na KiM ko se jedini za njih bori: politika predsednika Vučića je obezbedila 28 povučenih priznanja tzv. Kosova, niko drugi. Jedino on čvrsto saopštava svakome u lice, sa govornice UN i čitavom svetu: Srbija nikada neće priznati tzv. Kosovo, nema za njih stolice u UN, nema članstva u pripadajućim međunarodnim organizacijama, mi čuvamo međunarodno pravo i tražimo da se ono poštuje i u slučaju naše zemlje. Druge niste ni čuli ni videli da to rade. Naprotiv: oni samo navijaju da Srbija propadne na KiM, nadajući se da će tako da slome i čoveka kog ne mogu politički da pobede nikako, uprkos milijardama koje su u njegovo rušenje uložili. Pa vam je jasno zašto tu nikakve razlike više nema između zlikovca Kurtija i ovdašnjih ljudskih karikatura iz bivšeg režima - jednako onih "levih" i onih "desnih", što su skupa na tajkunskom kazanu. Borićemo se i protiv njih, i protiv Kurtija, borićemo se uvek - za svoju državu i svoj narod.

Deo opozicije uveren je da može da pobedi na beogradskim izborima, a kad je reč o Beogradu, i pojedine stranke desnice ne skrivaju da bi se udružile sa proevropskom opozicijom... Šta na to kažete? Kolike su im šanse u glavnom gradu?

- Sami sebe su već proglasili za pobednike, svaka čast. Tako je bilo i prošli, kao i pretprošli put, pa se ispostavljalo da su samo lagali svoje glasače. Sad ih lažu još bezočnije, prisetite se samo kako je to izgledalo na protestima: "ostajemo sa vama na Gazeli do ispunjenja zahteva", pa - prvi pobegnu kući, "dolazimo u septembru brojniji nego ikad", pa - oni odu na more, "rušimo vlast na sednici Skupštine", pa - ne dođu na glasanje uopšte, odu na vikend... Na kraju su izvređali i roditelje ubijene dece, sami sebi dali tapiju da tragično izgubljene živote pretvore u svoju ličnu promociju, izbornu kampanju i sredstvo za zaradu svojih gazda Đilasa i Šolaka. Toliko o njihovim "uverenjima". Ovi lažno "desni", od DSS, preko Dveri i ostataka Zavetnika, do nepostojećeg POKS, još prošle godine su se postrojili pred Đilasom u pokušaju da zajedno čerupaju Beograd. Da bi pokušali ponovo, to nije nikakva vest. Neka pokušaju - narod će im reći svoje.

O turbulentnim međunarodnim okolnostima Da radimo i koračamo u budućnost ujedinjeni i složni U turbulentnim svetskim okolnostima, šta vi garantujete građanima Srbije ukoliko vaša koalicija ostane na vlasti nakon izbora? - Tu borbu za narod i državu, za slobodnu, suverenu i samostalnu Srbiju, koja sluša samo svoj narod i samo njegove interese čuva - ne samo da obećavamo već smo to na delu i dokazali. Jedino politika koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić pokazala se sposobnom da u vreme najvećih svetskih kriza i potresa štiti narod, čuva Srbiju, ne odustajući od velikih projekata, razvoja i jačanja, stvarajući bez prekida nova radna mesta, uvek sve veće i bolje penzije i plate, uslove za život ljudima. I baš svi znaju: da se u vreme ovako teških kriza, ogromnih problema, na jedan dan samo vlast nađe u rukama ovih nasilnika što kažu "sve da stane, Srbija da stane, da se vratimo u prošlost i samo da se dokopamo državne kase, a politika nije bitna - bitno je samo da rušumo Vučića!" - takvi bi za dan srušili Srbiju, rasturili sve, ni kamen na kamenu ostao ne bi. To ne smemo da dozvolimo. Zato naša poruka "Srbija ne sme da stane" jeste i naša politika za godine nakon izbora: da radimo i snažno koračamo u budućnost, ujedinjeni i složni. Narod zna: samo glas za Aleksandra Vučića i izborne liste koje on predvodi jeste glas za tu i takvu budućnost. U tom narodu je naša snaga, i biće onako kako narod odluči. Garantujemo da će volja narodna da se poštuje, ona je za nas uvek - svetinja.

A kolike su šanse opoziciji i na republičkim izborima, s obzirom na to da je i tu slična situacija, najavljuje se saradnja gotovo svih iz opozicije i takozvana prelazna vlada?

- I tu je sve isto: svi ovi što se zaklinju i "zavetuju" da će da oslobađaju Kosovo puškama (samo da te puške nose tuđa deca, ne oni), da će da brane Rusiju do poslednje kapi krvi i znoja (tuđe krvi i tuđeg znoja, naravno) - svi oni kažu da će zajedno da prave vladu, samo ako im se ukaže šansa, sa ovima kojima je Kosovo nezavisno, Srbi su im genocidni, a sankcije Rusiji traže svakog dana, ali i svakome drugom kad im to strane gazde zapovede. Toliko o kompletnom njihovom "patriotizmu", odlično je što to ljudi mogu da vide. Sve se kod takvih svodi na vlast i pare - one koje očekuju da im gazda Đilas podeli, kako su već radili kad je on bio vlast i trpao 619 miliona evra na svoje račune, a ove poslušnike namirivao iz "Kolubare" i brojnih ministarstava. Šta bi ta njihova prelazna vlada radila osim što bi otpisali Kosovo, otpisali Republiku Srpsku, Srbe žigosali, pa uvodili sankcije? "Prelazni" su oni i ovako, bez vlasti: svakog dana prelaze iz jedne partije bivšeg režima u drugu, otimaju se međusobno i kukaju jedni na druge, međusobno nazivaju lopovima i fašistima... Za tu "prelaznost" ne treba vlada, već to imaju. I odlični su jedino u tome.

