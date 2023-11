KRKOBABIĆ: Treba garantovati socijalnu penziju i za one koji ne ispunjavaju uslove

Predsednik PUPS-a Milan Krkobabić izjavio je danas da će insistirati na socijalnoj politici koja će jednokratna davanja penzionerima sistematično urediti i da se tačno zna kome i u kojim periodima se ta sredstva daju, a intenzivno će, kako kaže, raditi i na tome da se realizuje "socijalna garantovana penzija".

Navodeći da će uskoro biti isplaćeno po 20.000 dinara penzionerima, Krkobabić je u intervjuu za Tanjug rekao da ta jednokratna davanja treba urediti sistematično i to utemeljiti kao institut nove socijalne politike.

"Treba definisati tačno kome, kako i u kojim periodima isplatiti. To je ona tzv. 13. penzija. Posebno ističem institut, i smatram da je to nešto na čemu ću intenzivno raditi, a ako uspem to da realizujem, smatraću to svojim velikim doprinosom, a to je tzv. socijalna garantovana penzija ne manja od 100 evra u ovom momentu. To je institut socijalne politike namenjen muškarcima i ženama koji su stariji od 65 godina, a nikad neće otići u penziju, jer ne ispunjavaju one uslove", rekao je Krkobabić.

Naveo je i da taj iznos "koriguje" da bude veći, i to ne zbog izborne kampanje već zato što su, kaže, i neke zemlje u okruženju podigle taj iznos na 150 evra.

"To je naš civilizacijski iskorak i posebno se tiče poboljšanja kvaliteta života na selu. Tu su žene dominantne i na tome ćemo posebno insistirati", rekao je Krkobabić.

Na pitanje ko je prosečan glasač PUPS-a i da li su to i dalje penzioneri, Krkobabić kaže da jesu i podseća da je ključni stav te stranke - penzije prate plate (3P).

