HVALIO NAPREDNJAKE, PLJUVAO PO DEMOKRATAMA, A KAD JE IZVISIO ZA FOTELJU - PROMENIO PLOČU! Aleksić zaboravio šta je pričao (VIDEO)

Miroslav Aleksić, danas jedan od glavnih pomoćnika Dragana Đilasa u misiji vraćanja na vlast, potpuno je promenio ploču u odnosu na vreme kada je sa Mlađanom Dinkićem bio na sličnom zadatku - čuvanja fotelje u vlasti.

Dok je bio predsednik opštine Trstenik, Aleksić je na sva usta hvalio Srpsku naprednu stranku, sa kojom je njegov G17 plus bio u vladajućoj koaliciji, a sa posebnim žarom je pljuvao Demokratsku stranku, koju je tada vodio upravo Đilas. Podsećanje na Aleksićeve tadašnje mantre za birače i ove sada koje sa Đilasom širi u predizbornoj kampanji najbolji su primer licemerja i pokazatelj da su pozicije vlasti jedino što je važno i Aleksiću i Đilasu.

Jedan video klip na društvenim mrežama svojevrsna je kompilacija javnih nastupa Miroslava Mikija Aleksića iz vremena kada je bio prvi čovek opštine Trstenik. U jednom od njih on priča o Demokratskoj stranci i njenoj vladavini:

- Saša Paunović se nije borio za gradove i opštine dok je Vladu, odnosno državu Republike Srbije vodila Demokratska stranka i ministar finansija bio iz Demokratske stranke. Tada su u tom periodu gradovi i opštine dovedeni do prosjačkog štapa, tada su smanjeni transferi i tada mu to nije smetalo. Danas kada gradovi i opštine u Srbiji imaju stabilne izvore finansiranja, on svoju funkciju apsolutno koristi za jeftine političke poene i za politikanstvo i promociju DS, što je, ja lično smatram, nedopustivo.

U decembru 2013. imao je samo pohvalne reči za Srpsku naprednu stranku.

- Oni koji žele da naprave razdor u vladajućoj koaliciji imaju samo jedan jedini interes a to je njihov pre svega lični interes da se vrate na vlast. Srpska napredna stranka je stranka koja danas ima ubedljivo najveće poverenje građana na nivou Republike Srbije i najveći uticaj u Vladi Republike Srbije. Opština Trstenik je sve krupne kapitalne stvari finansirala sa republičkog nivoa. Verujem da ćemo nastaviti sa tom podrškom i u ovoj godini, da ćemo uspeti da budemo sposobni da obezbedimo i povučemo sredstva koja Republika nama odobrava - izjavio je Aleksić tada.

Dan opštine Trstenik u oktobru 2014. proslavljen je uručivanjem plaketa i zahvalnica koje su ovoga puta od Aleksića dobila ministarstva odbrane i policije, što praktično znači da je Aleksić odlikovao Gašića, čiju smenu sad traži. Godinu dana kasnije Aleksić objašnjava kako je SNS sasvim zasluženo pomela svoje političke protivnike.

- Desio se politički cunami gde je Srpska napredna stranka probudila na neki način ljude u Srbiji da će naći krivca zašto građani Srbije teško žive i to su uradili. Oni su uprli prstom u Miškovića i još par tajkuna - da, oni su krivi zato što je nama teško - poručio je Aleksić u novembru 2015.

