BORIS TADIĆ POTPUNO DIREKTNO O UCENAMA ĐILASA I NJEGOVIH UZDANICA: Aleksiću, dosta više LAŽI, licemerja i manipulacija!

Boris Tadić, lider SDS, koji je nedavno izneo šok detalje s neuspelih pregovora sa listom "Srbija protiv nasilja", uz tvrdnje da njegova stranka nije ušla u tu koaliciji jer je Dragan Đilas tražio da mu se zabrani javna reč, oštro je reagovao na društvenoj mreži Iks posle današnjeg gostovanja Miroslava Aleksića na Juronjuz, uz poruku lideru Narodnog pokreta Srbije da je ono što govori laž, licemerje i manipulacija!

Aleksić je nevešto pokušao da izbegne odgovore na direktna pitanja voditelja - da li je Tadiću preuzeo ljude za svoju stranku i da li je lideru SDS preneo Đilasovu poruku da mu je zabranjeno da govori.

Dok govori da ne bi trebalo da napadamo jedni druge Aleksić me direktno napada, jer ovim govori da sam ja izneo laži! Ne, gospodine Aleksić, nećemo ovako. Gradjanima je dosta laži, licemerja i manipulacija i ako je tema već otvorena, onda da ne lažemo gradjane. Sada kada je… pic.twitter.com/UVmNccVyoC — Boris Tadić (@BorisTadic58) November 21, 2023

- Ja sam imao najbolju nameru da se SDS nađe na ovoj listi i bilo je razgovora o tome, ali pregovori su takvi kakvi su, uvek može da dođe do nekakvog neslaganja, da se nekome ne ispune neki zahtevi ili uslovi. Ne postoji tu ništa drugo iza toga, jednostavno nismo napravili dogovor - neubedljivo je Aleksić odgovorio.

Na konkretno pitanje da li je imao plan da preuzme neke ljude iz SDS za svoju stranku, Aleksić je rekao:

- Ne...Apsolutno ne. To su ljudi koje je gospodin Tadić delegirao da sa nama razgovaraju i eto oni su se tu našli. I oni su donosili odluke u okviru svoje stranke i svojih organa stranačkih i kao posledica toga je da su neki ljudi napustili stranku, želeli su da se priključe nama i to je cela priča.

Upitan o tvrdnji Tadića da je Đilas tražio da mu se zabrani javna reč, te da je lideru SDS to preneo upravo Aleksić, on je pokušao da se opravda:

- Ne, on je to preneo kao verovatno njegovo mišljenje iz razgovora...Ja ne bih sada da govorim o tome...Prosto, da vam kažemo nešto, to nije tema u ovom trenutku. Tema su izbori, oni imaju svoju listu, mi imamo našu listu...Ja neću da govorim loše ni o jednoj opozicionoj listi niti stranci koja izlazi na izbore zato što verujem da se svi oni bore protiv ovog režima i ne treba jedni drugima da budu protivnici. Imamo mi mnogo jačeg protivnika ispred nas i to treba da nam bude tema.

Tadić je imao odgovor na društvenoj mreži Iks.

- Dok govori da ne bi trebalo da napadamo jedni druge, Aleksić me direktno napada, jer ovim govori da sam ja izneo laži! Ne, gospodine Aleksić, nećemo ovako. Građanima je dosta laži, licemerja i manipulacija i ako je tema već otvorena, onda da ne lažemo građane. Sada kada je napravljena šteta, onda to više za Vas nije tema? Zašto taj stav da ne bi trebalo da pravimo štetu jedni drugima niste imali i tokom pregovora, kada ste imali priliku da na delu pokažete sve ovo o čemu sada govorite - napisao je, između ostalog, Tadić.

Kako može u trenutku kada se borimo za smenu vlasti da ne bude tema ko u opoziciji radi na razbijanju jedinstva, ko pravi podele u opoziciji, ko se služi metodama vlasti i ko radi na uništavanju drugih opozicionih stranaka? Svako ko tvrdi da to nije bitno, nema iskrenu nameru da… — Boris Tadić (@BorisTadic58) November 21, 2023

Usledilo je još komentara lidera SDS na ovo Aleksićevo gostovanje.

- Kako može u trenutku kada se borimo za smenu vlasti da ne bude tema ko u opoziciji radi na razbijanju jedinstva, ko pravi podele u opoziciji, ko se služi metodama vlasti i ko radi na uništavanju drugih opozicionih stranaka? Svako ko tvrdi da to nije bitno, nema iskrenu nameru da u Srbiji dođe do promena. Za sve što sam izneo imam dokaze i to znaju svi i unutar SDS i unutar liste Srbija protiv nasilja, jer su svi lideri sa te liste bili upoznati sa tim i bili smo sve vreme u komunikaciji. Dakle, još jednom Aleksić je preneo da je Đilasov zahtev da ja apsolutno ne smem nigde da se pojavljujem u medijima. Pored toga, srušen je postignut dogovor o našoj saradnji i umesto toga isporučen zahtev da lista Srbija protiv nasilja odredi ko će iz SDS biti na listi i to samo personalno, a ne kao predstavnici naše stranke. Lista koja nosi naziv borbe protiv nasilja je imala zahtev da oni odrede ko će predstavljati SDS (!), da ti ljudi zapravo i ne predstavljaju SDS nego samo svojim imenom udju na tu listu (!) i da se meni zabrani javna reč (!). I gle čuda, baš ti ljudi prelaze u Aleksićevu stranku. To što vam sada ne odgovara da gradjani znaju na kojim principima funkcioniše vaša lista i iza kojih vrednosti ste stali, ne znači da bi trebalo mene da optužujete da lažem. Besramno je da nakon sve štete koja je učinjena SDS-u još upućujete i ovakve optužbe - naveo je Tadić.

Kurir.rs