Građani Srbije 17. decembra izlaze na vanredne parlamentarne, lokalne kao i na pokrajinske izbore.

Republička izborna komisija je tokom vikenda proglasila desetu izbornu listu, "Zajedno za budućnost i razvoj", dok je Pokrajinska izborna komisija do sada proglasila četiri liste. Stranke su i tokom vikenda nastavila svoje predizborne aktivnosti.

O predstojećim izborima govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije Aleksandar Gajović, novinar, pisac, bivši državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja.

foto: Kurir televizija

- Ako se osvrnemo za period koji je za nama kada još nisu bili raspisani izbori, svedoci smo da je u opoziciji vladala neka atmosfera trvenja i nejedinstva. Neke stranke su se ujedinile, ali ne sve. Neće dakle izaći u jednoj koloni. Međusobno se napadaju, a ova optužba koju je Đilas uputio Tadiću mislim da nema osnova. Za svaku tvrdnju mora se imati neki dokaz. Nesloga se nastavlja i stranke jedne drugima upućuju zamerke. Stvar se na nekin način zaoštrava što se više približava 17. decembar - rekao je Gajović i dodao:

- Govorio sam da neće biti izbora, čak sam tvrdio da su oni nepotrebni. Nisam mislio da će dati neke druge rezultate od onih koji sada postoje. Ipak, kako je naša politička scena uzavrela postoji mogućnost da ne bude onako kako je bilo na prethodnim izborima. Primetno je, međutim da je opozicija nesložna i da nemaju lidera.

02:22 TADIĆ NIJE OMILJEN, ALI KAKO MOŽE ĐILAS DA MU BRANI DA JAVNO ISTUPA? Gajović o raskolu u opoziciji: nesložni su i nemaju lidera

Analizirao je sukoba na relaciji Đilas - Tadić:

- Neko razmimoilaženje postojalo je još u demokratskoj stranci. Posle gubitka predsedničke funkcije Borisa Tadića kada je DS doživela raskol unutar svoje stranke došlo je do unutrašnjeg sukoba između Tadića i Đilasa. Mislim da je Đilasov uslov, ukoliko bi išao zajedno sa Tadićem da on ne sme javno da nastupa. Tadić nije omiljen u opoziciji, i možda je posle poraza od Tomislava Nikolića trebalo da ode u političku penziju. Ipak, ne vidim kako neko može da mu brani da javno govori? To pokazije da je Đilas autokrata, mada je to za mene oduvek bio.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:20 POSTOJAO JE SPORAZUM IZMEĐU VLASTI I OPOZICIJE?! Vuletić otkrio u koje 3 situacije se raspisuju VANDREDNI IZBORI