UŽIVO, PREDSEDNIK OBILAZI NOVA SREDSTVA NAORUŽANJA: Veoma je važno što su nam "Orlovi" modernizovani! Stižu i NOVA ULAGANJA (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi Vojni aerodrom „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, na kome su predstavljena novonabavljena sredstva naoružanja i vojne opreme.

1 / 18 Foto: Petar Aleksić

Po dolasku na aerodrom predsednik se najpre pozdravio sa vojnim licima, a prisustvuju u ministar odbrane, Miloš Vučević, kao i general Milan Mojsilović.

Predsednik je odmah istakao da je mnogo važno što su 'Orlovi' modernizovani.

- Sporo je i teško bili, ali smo uradili - istakao je predsednik.

1 / 18 Foto: Petar Aleksić

Piloti su se pohvalili letom u modernizovanom "Orlu", posebno ističući poboljšanu navigaciju, što im olakšava let u nekim težim uslovima.

- Danas sam razgovarao sa predsednicom Vlade i ministrom finansija, napravićemo ogromna ulaganja u namenskoj industriji - najavio je Vučić.

Predsednik je istakao da postoje stvari koje Srbija može i ne može, shodno toma da sve ono što je danas izloženo je zahvaljujući našoj državi.

- Imaćemo ogromna ulaganja u namensku industriju i nove fabrike. Pogledajte ove lepotice od helikoptera, milina pogledati. Treba nekoliko njih da se remontuje, naša pamet, ali mora da bude i neko sa strane - kazao je Vučić.

O broju "Orlova" predsednik kaže da imamo punu eskadrilu, to jeste 10 "Orlova" koji u svakom trenutku mogu da polete.

- Svi rade svoj posao. Srbija je vojno neutralna. Važno je da bude snažna u policijskoj zaštiti svog neba, ali i u odvraćanju potencijalnog agresora. Ne znam znate li šta znače kada dobijete 11 trvđava da lete, ali bolje pitatje ljude koji to znaju više nego Vučević ija. To nije ista vojska. Ćutali smo dok nismo stigli sada možemo da se pohvalimo. Stigla je noiva municija rakete i možemo to da pokažemo. To je mngo veća snaga. Ovi helikopteri će biti drugačije obojeni, jer je kod nas drugačiji teren. Biće u maskirnim bojama koje koristi naša armija- To što se neko buni... logično, zašto bi oni volili našu zemlju? Svi su u NATOu osim nas. Za koga se naružavaju? Srbija je vojno neutralna i jedinavojno neutralna i pošto je to tako. I zbog Republike Srpske i BiH. Ono što je bitno da uvek budemo dovoljno sposobni i mudri, pametni i jaki da sačuvamo svoje nebo isvoju zemlju. Bićemo snaniji i jači. Ponosan sam na našu zemlju. Nastavićemo to da raduimo - kazao je Vučić.

Aerodrom opremljen savremenim sredstvima naoružanja Na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici nalazi se 11 novih ruskih helikoptera Mi-35 koje nazivaju - leteći tenkovi. Laserski vođena raketa samo je jedan deo moćne opreme predstavljene tokom obilaska. Tu su i gondola i avioni "Orao", a predstavljena su i sredstva koja su u razvoju.

