KURTI I ZAPAD KRŠE REZOLUCIJU 1244 I SVE POSTIGNUTE SPORAZUME: Milivojević: Mi se nalazimo u začaranom krugu

Porukom da bez "međudržavnog sporazuma" sa Beogradom neće biti dozvoljeno održavanje srpskih izbora na KiM, Aljbin Kurti, ali i svi oni koji ga u tome na Zapadu podržavaju, krše Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i sve postignute sporazume, poručuje diplomata Zoran Milivojević.

Kako Milivojević ukazuje za Kosovo onlajn, nema dileme da je ono čime Kurti uslovljava glasanje Srba na Kosovu na vanrednim parlamentarnim izborima za Skupštinu Srbije zakazanim za 17. decembar - neprihvatljivo.

- Prema onome što Kurti traži, nema uslova da se ti izbori održe. Imajući u vidu da on ima podršku zapadnih centara moći, imaćemo istu priču kao i na poslednjim izborima i da će Srbi sa Kosova morati da prelaze u centralnu Srbiju da ostvare svoja prava u ovom izbornom procesu. Sasvim je jasno da to što Kurti traži za Srbiju nije prihvatljivo i neostvarljivo je. To pokazuje da on ne menja svoju političku strategiju i da je njegov jedini politički cilj i strategija da Srbija prizna nezavisnost Kosova - kaže Milivojević.

To je, dodaje, maksimalistički cilj, koji ne samo da onemogućava održavanje izbora, nego i ceo proces normalizacije i dovodi u pitanje dijalog.

- To nije ništa novo, očekivano je i jedino pitanje kada je reč o izborima, ali i drugim pitanjima koja se tiču i dijaloga i normalizacije, to je stav zapadnih centara moći, da li oni zaista imaju interesa da dođe do neke normalizacije, do deeskalacije ili ne. Ukoliko tu nema promene stava onda smo u jednom začaranom krugu i bojim se da tu neće biti bilo kakvih rezultata - napominje on.

Ističe da je to uskraćivanje elementarnih prava srpskom narodu.

- I u tom smislu važi ono što je predsednik Vučić govorio u susretu sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom da kada je reč o KiM, o Srbima - da postoje dvostruki standardi i da postoji tolerisanje nečega što se kosi i sa međunarodnim pravom, ali i sa elementarnim ljudskim i svim drugim pravima - ukazuje Milivojević.

Onemogućavanjem da Srbi na KiM glasaju, kaže Milivojević, krši se Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

- Krši se ono što je po toj Rezoluciji, međunarodnom pravu i po onome što misli većina, tri četvrtine čovečanstva, a to je da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, da je u nadležnosti UN privremeno i da postoje institucije koje garantuju takav status. Dakle, Kurti pre svega to krši, ali krše i svi oni koji ga podržavaju u ovome, bilo direktno bilo prećutno - ističe diplomata.

Dodaje da se krši i Briselski i svi ostali sporazumi upravo po tom osnovu što "Kosovo nije država i to ne može biti".

- Sve što je pokušaj da se to dokaže mimo prava i mimo sporazuma je kršenje. I na štetu je generalno prava, ali i ljudskih prava, naroda koji tamo živi i koji ta prava ne može da koristi na jedan način koji je omogućen svim drugima i u drugim situacijama - zaključuje Milivojević.

Kurir.rs/Kosovo Online