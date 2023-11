"VERUJEM DA STOLTENBERG VOLI SRBIJU, ALI ON JE ČINOVNIČKA DUŠA" Analitičari složni: Zašto KFOR ćuti o napadima na srpsku decu?

Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom o daljoj saradnji i Kosovu i Metohiji.

Prvi čovek alijanse kaže da je formiranje Zajednice srpskih opština ključ za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, ali i da takozvane Kosovske bezbednosne snage nemaju podršku NATO da se naoružavaju i da njihova tranzicija u vojsku nije dobra.

foto: Kurir

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su analizirali ovu temu jesu Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije i Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u K. Mitovici.

Bratina je sumirao utiske, pa je otkrio ima li razlike između Stoltenbergove izjave iz Prištine i ove sada iz Beograda:

- Razlika u odnosu na to šta je rekao u Prištini jeste to što je ovde izdvojio stroge odredbe oko toga šta treba raditi u budućnosti. Naravno, ponašao se malo kao zavojevač, odnosno odlučivao je koliko bi srpska vojska trebalo da bude blizu granice. Istinu govoreći, jedan Stoltenberg je ništa, još od 50-tih su teoretičari kazali da je vlast anonimna. Mi od tada imamo stalno posla, retko sa državnikom, ali najčešće sa lutkama. Verujem da Stoltenber Srbiju voli, ali to je činovnička duša, dakle radi po pravilima službe u kojoj je zaposlen.

Bratina je analizirao izjavu Stoltenberga oko povećanja pripadnika KFOR-a, pa je odgonetnuo da li to može doprineti miru:

01:41 STRUČNJACI ANALIZIRALI DIJALOG STOLTENBERGA I PREDSEDNIKA VUČIĆA: On je samo lutka, radi po pravilu službe, a zapravo voli Srbiju!

- Ne može! KFOR ne menja svoj stvarni mandat, ne mislim na ovaj koji su potpisali, oni su u maju, kada su bili sukobi u Zvečanu, pokazali šta je njihova uloga. Umesto što pričaju da moraju da očuvaju mir i red, a kada su Šiptari ušli u institucije, tada je trebalo da reaguju, a ne da ih štite i legitimizuju ono što oni čine. Tada ne bi bilo sukoba. Oni su za to zaduženi. Oni su sarađivali sa tzv. kosovskom policijom u smom aktu hvatanja Slađana Trajkovića. Sve to pokazuje šta je njihova stvarna uloga.

Predsednik Vučić je podsetio Stoltenberga na pucanje na srpsku decu, ali je pomenuo i slučaj Dragiše Galjka, za kojeg se ne vodi ni istraga, pa je Vuković analizirao da li će neko odgovarati za to:

- To je taj zulum nad Srbima, ispada da je zabranjeno napadati sve, osim Srba, to je sve velika zavera ili kampanja prećutkivanja. Naravno da o tome treba da govore naši predstavnici, moramo da govorimo o ugrožavanju Srba. Što se tiče Kurtijeve administracije Srbi neće izaći 17. decembra na izbore na severu Kosova. Kurti će sve učiniti da do ti izbori ne budu sprovedeni, a pogotovo ne neometani, a njegovi mentori sa Zapada će se praviti nevešti.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:00 Rekli su da smo mi ratom osvojili Kosovo pa ponovo izgubili, usred BEOGRADA!