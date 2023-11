"ČEKALI SMO VEKOVIMA DA TURCIMA VIDIMO LEĐA, DOČEKAĆEMO I DA KOSOVO BUDE NAŠE KAO PRE" Miletić: Nakaradni pristup ide u istoriju

Premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti onemogućio je Srbima u pokrajini da glasaju na još jednim izborima koji se održavaju u centralnoj Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ne očekuje posebnu reakciju međunarodne zajednice zbog ovog Kurtijevog poteza, ali i da je već jasno da srpska opozicija traži alibi za poraz 17. decembra.

Gost urednice i voditeljke jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Snežane Petrović bio je Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacija.

- Kako da tumačite ovako jedno ponašanje u situaciji kada pričate o slobodama, pričate kako demokratija cveta na Kosovu I Metohiji. Čekajte, ljudi moji, da li ima normalnih dole? Šta hoćete vi više od nas? Mislim, govorim do kog aPsurda se sve to dovodi i mi tu moramo da to konstatujemo, da pamtimo, da budemo realniji, racionalniji. A predsednik Vučić kaže to se neće menjati - započeo je MIletić, a onda napravio zaokret:

- Ja se ne slažem se sa njim u tom pogledu. Ja verujem da svaka nepravda ima početak i kraj. Možda ćemo čekati i vekovima. Mi smo pet vekova bili pod Turcima pa smo dočekali da im vidimo leđa. Ja mislim da če takav nakaradni pristup sa ovom Bajdenovom administracijom otići u istoriju. A da li će se brzo nešto menjati? To ćemo videti. Ali siguran sa, će se poslepeno menjati ako ne bude nešto radikalnije. Ali to je naša borba, naš cilj i mi ćemo dočekati, ja sam ubeđen, da ćemo dočekati da vratimo Kosovo i Metohiju pod našu ingerenciju.

