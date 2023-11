VUČIĆ O NAPADIMA OPOZICIJE DA JE U LOŠIM ODNOSIMA SA BRATISLAVOM GAŠIĆEM: On je jedan od meni najbližih ljudi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se, govoreću o aktuelnim pitanjima,osvrnuo i na napade dela opozicije koji govore da je navodno u lošim odnosima sa Bratislavom Gašićem i Zlatiborom Lončarom.

- Bata Gašić je jedan od meni najbližih ljudi. Zajedno smo ušli u SNS. Idemo na rođendane deci. On se uvek postara da mojoj deci donese poklone pre svih ostalih i u najboljem mogućem smo odnosu. I Lončara izuzetno poštujem, cenim i volim. Tako da vidite koliko lažu. Ja se nasmejem kada sve to pročitam. U dobrim odnosim sam i sa Sinišom, Vesićem, Šapićem... Nije uvek to sve jednostavno, ali vidite - rekao je predsednik Srbije.

(Kurir.rs)