UŽIVO, DRŽAVA NIJE IGRAČKA, JA ŽELIM DA NEŠTO OSTANE IZA MENE Vučić o izborima: Nemam strah! Pitanje politike je pitanje budućnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Hit tvit" na TV Pink, gde govori o svim aktuelnim temama.

Na početku emisije, predsednik Srbije je rekao da on nije na čelu izborne liste i kratko precizirao - "ja sam Aleksandar", a potom obradovao građane lepim vestima.

Finansijski podsticaj za mlade Predsednik je predstavio nove finansijske mere građanima Srbije. - Za mene je važno da dužnost predsednika RS obavljam na častan i odgovoran način, a došao sam da saopštim važne vesti za građane. Danas smo razgovarali, Ana Brnabić, Siniša Mali i ja oko nekih dodatnih mera. U narednih 10 će kao država prebaciti novac jedinicama lokalne samouprave koje će isplatiti 10.000 dinara svakom srednjoškolcu, preko roditelja. Ističe da je to važna mera pred praznike. Još nešto sam hteo da kažem, za studentske kartice se već prijavilo 66.000 studenata, umesto 500 početnih dinara, kako je bila priča, na studentskim kartiama će biti 1.000 dinara prilikom prijave i preuzimanja kartice. Poštanska štedionica će isplatiti svakom od njih a mi ćemo to nadoknaditi Poštanskoj štedionici - najavio je Vučić.

Zašto podržavam listu "Srbija ne sme da stane"

Kaže da u kampanji učestvuje i ulaže mnogo energije, a svim srcem je uz listu "Srbija ne sme da stane" zbog toga što kaže da je to važno za građane.

- Svakodnevno govore da sam najgori na svetu, da sam ubica, kriminalac, narko-diler, negativno rođen, ma šta god poželite. A onda im glavna priča bude, zašto Vučić učestvuje u kampanji protiv nas? A šta očekujete od mene? A šta vi govorite time kada takve stvari izgovarate? U Leskovac odete, odnesete mamograf i 15 dana posle mamograf ne radi. Dajte da pokažemo dovoljno brige. Svi traže ambulantna vozila, sad ćemo kupiti 50 za celu Srbiju. Uprkos svemu tome, da li Srbija ide napred? Da, ide. Svake godine nas je zbog prirodnog priraštaja manje. Povratnika će biti mnogo više nego onih koji odlaze i to govori da je Srbija sve bolje mesto za život. Da pobede neki drugi oni za 4 godine ne mogu da obiđu sve što sam ja otvorio ili položio kamene temeljce, oni ne mogu automobilima ili helikopterima da obiđu. Vratili smo život u Srbiju, sigurnost.

Predsednik je potom istakao i zašto podržava listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane"?

- Ako ćete da imate svađe svakoga dana i koncetrišete se na to, tada nema rezultata - tada vam je rezultat samoproglašeno Kosovo, ocepljena Crna Gora. Nama je potrebno jedinstvo rukovodstva. Kada kažemo da stiže novac za studente, za srednjoškolce, to će tako biti. Kada kažemo da će prosečna plata biti 1400 evra 2027. godine, 650 evra prosečna penzija, to će tako biti. Minimalna zarada je bila 15.000 dinara 2012. godine, nemojte da vas. Strašno je važno da kažete ljidima šta mislite da je dobro za državu. Izbori nisu igra. Suština je u otme da pred sebe postavljate cilj i suštinsko je pitanje šta hoćete u politici. Za takvu politiku potrebno je da imate mandat naroda. U Smederevu na skupu sam rekao da je besmisleno da budem predsednik republike koji će tu nešto da glumi ukoliko tu vladu budu činili Đilas, Lazović, Tepić, Jovanović, Obradović. Šta onda od mene da očekujete, ako oni dobiju, odmah posle toga bih se izvinio narodu i rekao da nisu zadovoljni time što smo radili i rekao da će imati nove predsedničke izbore.

Kako je dodao, najveći je protivnik političke trgovine. Navodi da želi da iza njega ostanu rezultati i da njegovo ime ostane u istorijskim udžbenicima, ali i da se smeje pretnjama da je "gotov". Vučić je naveo da je glas za bilo koju drugu listu "glas za Đilasa".

- Imam dobre poznanike koji su glasali za mene na predsedničkim izborima, i pozvali me da čestitaju, ali su glasali za desničarske stranke na parlamentarnim. Samo dan kasnije nisu mogli da veruju da je reč o ljudima koji bi da ruše vlast, ljudi su za njih glasali da bi pokazali da žele više nacionalistički pravac.

Vučić je dodao da listu "Srbija protiv nasilja" vodi Dragan Đilas, a da je čine sve nasilnik do nasilnika.

- Na žalost, ovu listu čini sve nasilnik do nasilnika i to dokazani nasilnici. Mislim da je važno nešto drugo da ljudi primete. Ja sam rekao zašto je meni važno da imamo apsolutnu većinu, da bismo mogli da gradimo, da se razvijamo, da obezbedimo svojoj deci odlične uslove, da bolnicama obezbedimo materijal i uređaje, da gradimo bolnice, škole, da povećavamo plate i penzije. I onda Jovanović kaže da to nema vrednosni stav. Za mene je vano nešto drugo, a to su vrednosni stavovi, a oni ih nemaju. Politika za mene je interes građana, šta je to šta radimo za ljude. A onda oni hoće podršku građana. Danas je neuporedivo teže nego tada kada su oni bili na vlasti, kada su dali Kosovo i Metohiju, kada je 81 država priznala KiM. Možmo da napravimo tabelu da uporedimo. Oni se nedvosmisleno zalažu za uvođenje sankcija Rusiji i za nezavisno Kosovo.

Ističe da je politika "interes građana", ali da se dolazi do pitanja zašto Miloš Jovanović priča o nacionalno opredeljenim biračima, a za vreme DSS-a je proglašeno tzv. Kosovo.

Predsednik je potom prokomentrisao i kako to da Miloš Jovanović ili Milica Zavetnica ulaze na Kosovo i Metohiju bez problema, a da Kurti brani svako malo ulazak nekome iz vlasti.

- Iste interese imaju oni i Kurti, a to je da smene mene. Ja nažalost ne mogu da sakrijem prezir prema takvoj, nevrednosno zasnovanoj politici. Postoje tri razloga zašto me mrze i hoće moju smenu. Oni neće moći desetinu onoga što smo uradili da naprave. Smeta im što ne želim da im se dodvorim ne želim da "flertujem" sa njima. Drznuo sam se da svima njima suprostavim. Naravno da me mrze, pošto ja nemam nikakav problem da nesposobnim ljudima, za koje znam da bi zemlju uništili brzinom munje kao što su to već jednom uradili i kažem to. Ja nemam tu dozu straha niti bojazni da im se dodvoravam. Ja sam rođen u Beogradu, slučajno, i ne mislim da sam bolji od nekoga iz Pirota, Kragujevca... Njihov problem je u tome što misle da imaju pravo da izgovore šta god žele, a da vi ne smete da se branite. Da kažu da vam otac nije otac, a da vam dete i ne postoji. Kada im odgovorite na najpristojniji način, vi ste zlikovac. Ja sam ponosan na nezavisnu, slobodnu i slobodarsku politiku koju vodim. Meni niko od stranaca neće odlučivati šta ćemo mi da radimo. Oni, sa druge strane, žive za to da se vrati vreme kada će neko da diktira nešto, pošto se oni tome nadaju. Ja odgovaram neistomišljenicima svaki dan, a oni nisu spremni na to. Ne verujem da ima 17 lista protiv nas, tu je "Savez vojvođanskih Mađara" koji će verovatno ići sa nama u koaliciji.

- Ja ne zna koga i čega da se plašim, Dragana Đilasa, što loše živi, fali mu nešto, slabi mu automobili? Lazović, šta njemu fali, dobiće sada studentsku karticu. Ceca Bojković? Pa nije ona tako pričala pre 4 godine kada me je dočekala u Finskoj, pošto je bila žena ambasadora, a pošto ga nisam ponovo postavio, pošto nije radio kako treba, bio je neaktivan, odmah sam joj postao loš - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao i da svi zajedno uz SPS Ivice Dačića imaju tri-četiri posto manje podrške nego lista čiji je on nosilac.

- Oni su pre nekoliko meseci imali prednost u odnosu na listu "Srbija ne sme da stane", a sada zaostaju, zašto? Zato što je bilo potrbno vreme da ljudi vide da su oni sebe promovisali i da su iskoristili tragediju u političke svrhe, naravno da će to ljudi videti i razumeti. Što se tiče njihove tehničke vlade, da ta opasnost postoji. Danas, svi oni zajedno sa SPS-om imaju 3,4 posto manje nego mi. Komplikovani su odnosi, ja socijaliste izuzetno poštujem, imam dobre odnose sa Dačićem, ali znam kako to ide. Mi smo bili fer, pa sam uvek izbegavao da idem u Jagodinu da govorim, a sada ću ići u Jagodinu, ići ću i u Surdulicu, boriću se za svaki glas i više neću nikome ništa da prepuštam. Nisam ja birao da SPS bude tu zato što je meni potrebno, nego zato što mislim da je to dobro za državu. Sve sam vam ovo ispričao zato što nemam ni malo straha o tome šta će da se dogodi. Ja sam sve to prošao. Mene ne interesuje da imam vozača, sekretariu ili ne znam koga. "Ne, ti ćeš u zatvor", "Ubićemo te", pa izvolite.Jedino što im neću dati a to je da diraju nijedno dete i ničije dete. A ovo ostalo, pa stavite me u zatvor, izaćiću i opet ću da vas pobedim.

Predsednik se osvrnuo i na napade opoziicje koji govore da je u lošim odnosima sa Gašićem i Lončarom.

- Bata Gašić je jedan od meni najbližih ljudi. Zajedno smo ušli u SNS. Idemo na rođendane deci. On se uvek postara da mojoj dei donese poklone pre svih ostalih i u najboljem mogućem smo odnosu. I Lončara izuzetno poštujem, cenim i volim. Tako da viidte koliko lažu. Ja se nasmejem kada sve to pročitam. U dobrim odnosim sam i sa Sinišom, Vesićem Šapićem. Nije uvek to sve jednostavno, ali vidite. Samo da vam kažem, evo recimo sa Anom sam rdio do kasno noćas, do 1 iza ponoći, hoćemo da izađemo sa ozbiljnim obećanjima sa poljoprivrednicima. Ja sam rekao Ani, stvarno ne mogu da se koncentrišem više, bitno da smo napisali ovih 6 najvažnijih tačaka. Ja sam ovde doneo kjnigu pristojnih čjudi koji se ne bave hajkama i nisu se plašili hajki. Sa tim ćemo izaći u javnost, nećemo samo stavljati imena već ćemo promovisati te ljude. Da ne izdvajam imena, ali deset akademika su tu. Hađi Đkoić, Milan Stevanović, Svetislav Božić, akademik Svetislav Arsić, i tako dalje. Videćete, biće zanimljivih imena. Evo, pogledajte sve, raspoređeni su po oblastima. Ali nemojte da pročitate jedno ime, biće baš iznenađenje.

