SINIŠA MALI: Imamo jaku i snažnu ekonomiju bez zaduživanja, politika koju ova vlast sprovodi više od decenije je briga o građanima

Ono što je opoziciji predizborna kampanja, ovoj vlasti je politika koju sprovodi već više od decenije - a to je briga o građanima. I ne, nama za tu brigu nije potrebno nikakvo dodatno zaduživanje jer Srbija u ovom trenutku ima pet milijardi evra na računu, saopštio je ministar finansija Siniša Mali. Saopštenje prenosimo u celosti:

"Mi smo ove godine ostvarili mnogo bolji rezultat od projektovanog i u odnosu na rebalans budžeta, na današnji dan već imamo 25,6 milijardi dinara bolje prihode. Takođe, podsećam da, umesto prvobitno planiranih 3,3 odsto deficita, očekujemo da će deficit ove godine biti i ispod 2,8 odsto projektovanih rebalansom budžeta. Dakle, ponavljam još jednom, prihodi nam rastu, i nije nam potrebno nikakvo dodatno zaduživanje. Sve drugo je čista izmišljotina predstavnika opozicije, koji ne znaju kako je to kada se novac daje građanima i kada se radi u interesu građana, jer ta ista opozicija zna da radi jedino u svom interesu i interesu njihovog 619 miliona evra “teškog” šefa Dragana Đilasa. Ono što danas posebno raduje jeste da rastu prihodi od poreza i doprinosa, jer Srbija beleži rekordnu zaposlenost! Oko 2,36 milona ljudi u Srbiji je u ovom trenutku zaposleno. Srpska ekonomija raste, imamo jaku i stabilnu zemlju i jasno je da to stvara predizborne napade panike opoziciji. Naši građani bi morali da se zapitaju kakva im to opozicija predstavlja svoje predizborne programe kada pomoć države građanima definišu kao kampanju? Vi ste, gospodo, u predizbornoj magli zbog nemoći i nemogućnosti da i jedan smisleni program podrške ponudite građanima, jer ste uvek mislili samo o sebi, nikada o njima. Ako je pomoć građanima kupovina glasova šta su onda pomoći svih prethodnih godina? Od kada je krenula najveća ekonomska kriza ikada, prvo prouzrokovana pandemijom, potom prekidima u lancima snabdevanja, energetskom krizom, situacijom u Ukrajini, zajedno sa svim najavljenim merama pomoći građanima, iz budžeta je izdvojeno više od 9,3 milijardi evra, upravo kako bi se ublažile i umanjile negativne posledice svetske ekonomske krize. Pomogli smo privredu isplatom minimalnih zarada, odlaganjem plaćanja poreza i doprinosa na zarade, povoljnim kreditima preko Fonda za razvoj, garantnim šemama, isplatama za poljoprivrednike, pomoćima za sektore turizma i ugostiteljstva i auto-prevoznika. Jedna od prvih mera bila je I smanjenje referentne kamatne stope, a stavljen je i moratorijum na otplatu kredita, najpre za tri meseca, a zatim za još dva, što je iskoristilo čak 90 odsto zaduženih građana. Tu je i isplata jednokratnih pomoći građanima - po sto evra za sve punoletne građane,a potom još 30+30+20 evra. Za penzionere smo imali isplate 4.000 dinara + 5.000 dinara + 50 evra+ 20.000 dinara. Isplaćeno je i dva puta po 10.000 dinara za zaposlene u zdravstvenim ustanovama, 60 evra za nezaposlene građane, 100, odnosno 200 evra za pomoć našim građanima na Kosovu i Metohij, 3.000 dinara za vakcinisane. Ne smemo zaboraviti ni da smo mlade prošle godine pomogli sa dva puta po sto evra i plus još 5.000 dinara, kao ni da su majke u septembru ove godine dobile po 10.000 dinara za svako dete. Da li su tokom ovog perioda, a reč je o skoro četiri godine, bili sve vreme izbori i predizborna kampanja? Naravno da nisu. Zato mi je drago kad čujem da su predstavnici opozicie protiv mera novčane podrške građanima. Dobro je da se vidi da ne žele da se pomaže penzionerima, srednjoškolcima, majkama, mladima. U njihovo vreme sve pare su isle Draganu Đilasu u džep, a građani ništa nisu dobijali. Pritom, u to isto njihovo vreme, izgubljeno je pola miliona radnih mesta. Nezaposlenost je u njihovo vreme iznosila 25,9 odsto, prosečna plata je bila 331 evro, penzija 204 evra, a minimalna zarada oko 15.700 dinara. Sa druge strane, mi danas imamo, 500.000 novih radnih mesta. Da li je I to kupovina glasova, šta misli opozicija? Mi danas imamo prosečnu platu od 840 evra, prosečna penzija će u januaru biti 390 evra, a minimalna zarada će preći 400 evra. I sve to nas vodi ka cilju i ispunjenju obećanja koje smo dali da će do kraja 2027. godine prosečna plata biti 1.400 evra, penzija 650 evra i minimalna zarada takođe 650 evra. Dakle, da zaključim. Deo novca koji smo uštedeli i zaradili, jer imamo jaku i stabilnu ekonomiju, bez ikakvog zaduživanja, vraćamo i dajemo građanima Srbije I to je ta razlika između nas i njih. Tako pokazujemo brigu o građanima I brigu o kvalitetu njihovog života. I tako, na kraju krajeva, predstavnici opozicije još jednom pokazuju svoje pravo lice i želju da grabe samo za sebe. Sreća pa su ih građani Srbije odavno „pročitali“", navodi Siniša Mali.

(Kurir.rs)