BITKA ZA BEOGRAD! Pet lista lista ulazi u gradski parlament, a još dve su oko cenzusa. Rasuti glasovi kroje buduću vlast

Više nema nikakve dileme - najneizvesnija izborna trka biće u Beogradu. Ostalo je nešto manje od tri nedelje do izbora i prema trenutnim trendovima, pet lista gotovo sigurno ulazi u gradski parlament, dve su na ivici cenzusa, a ostale gotovo da nemaju nikakvu šansu da dobiju svoje odbornike. Već sad je izvesno da su najjače političke snage u Beogradu lista "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane" i opoziciona lista "Srbija protiv nasilja".

Neizvesna utakmica

Osim što će od rezultata ove dve grupacije zavisiti buduća vlast u glavnom gradu, veliki udeo u razrešenju dileme ko će nakon 17. decembra voditi Beograd imaće relativno male liste, odnosno broj onih koje budu preskočile izborni prag od tri odsto, ocenjuju analitičari za Kurir.

Nova potvrda o neizvesnoj utakmici u Beogradu stigla je od kladionica, pa se u aktuelnoj ponudi procenjuje da bi lista Srpske napredne stranke bila prvoplasirana sa 37,6, dok bi ona oko Stranke slobode i pravde dobila 33,4 odsto glasova. Socijalisti bi dobili 7,1 odsto, koalicija Zavetnici-Dveri 6,1, a koalicija NADA 5,6 odsto. Narodna stranka u ovom trenutku prelazi cenzus, a koalicija Borisa Tadića i Saše Radulovića je na ivici i ima 2,85 odsto.

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže da će od dve stvari zavisiti buduća gradska vlast.

- Svi podaci koje imamo u javnosti ukazuju da će trka za Beograd biti neizvesna. To pokazuju istraživanja, o tome je čak vrlo direktno govorio i predsednik Vučić, a onda se sve to reflektuje i u kladionicama, koje se oslanjaju na svoja istraživanja, uplate i matematičke projekcije. Prognoze ko će činiti vladajuću većinu su u ovoj fazi vrlo nezahvalne, jer je ostalo još mnogo vremena i moguće je da se i te kako promene brojni rejtinzi, pa će se i kvote menjati. U tome ko će činiti većinu važna su dva elementa - rejtinzi vodećih stranaka i broj rasutih glasova. U smislu raspodele mandata nije isto da li će biti pet ili deset odsto glasova koji su otišli onima koji nisu prešli cenzus - objašnjava Klačar.

foto: Zorana Jevtić

Teško do saveza

Trendovi su takvi da su trenutno, prema rečima našeg sagovornika, iznad cenzusa dve vladajuće stranke SNS i SPS, koalicija "Srbija protiv nasilja" i dve desničarske liste NADA i "Nacionalno okupljanje", koje čine Zavetnici-Dveri.

- U drugoj grupi su izborne liste koje su oko cenzusa, i to su Narodna stranka i koalicija Borisa Tadića. Sve druge stranke su zasad ipak na procentima koji nisu blizu prelaska cenzusa. To je gruba slika na osnovu onoga što danas znamo. Još ne znamo ni koje sve liste će učestvovati, kampanja je za neke praktično tek počela, tako da će se trendovi menjati do izbora. Kao što su promene rejtinga moguće kod velikih koalicija, isto tako su moguće i kod manjih. To što je sada neko iznad, a neko ispod cenzusa, ne mora nužno da znači da će tako i ostati - napominje Klačar.

Govoreći o mogućim koalicijama, Klačar ocenjuje da najčešće pominjana saradnja desnih i građanskih stranaka neće funkcionisati lako.

- Ne verujem da će to tako lako moći da se ostvari. Znamo da postoje razlike među njima i znamo da su Dveri i Zavetnici stavili znak pitanja za mogućnost te saradnje. Sve će biti jasnije kada budemo imali procente, jer će zavisiti od izbornih rezultata. Ako neko od njih bude napravio bolji rezultat, samim tim će imati i bolju pregovaračku poziciju. SPS vidim u koaliciji sa SNS, a razlog je što taj savez funkcioniše na bazi racionalnih odnosa i procene da je to u obostranom interesu.

Beogradski izbori SNS 37,6 SPS 7,1 Srbija protiv nasilja 33,4 Zavetnici-Dveri 6,1 Nada 5,6 Narodna stranka 3,05 Dobro jutro Beograde 2,85 * Izvor: Meridijan bet

Kvote za ličnosti Šapić glavni kandidat za gradonačelnika foto: Foto: Grad Beograd Kladionice su ponudile i klađenje na budućeg gradonačelnika, pa tako "Meridijan bet" najveće šanse daje kandidatu SNS Aleksandru Šapiću, koji je tu funkciju obavljao i nakon prethodnih izbora. Klađenje na Šapića ima najmanju kvotu - 1,50. Za kandidata koalicije "Srbija protiv nasilja" Vladimira Obradovića ponuđena je kvota 2,50, za kandidata Dveri i Zavetnika Ratka Ristića 4,00, a za socijalistu Tomu Filu 5,00. Kvota za ostale kandidate je iznad 10.

Kurir.rs