VUČIĆ O SASTANKU SA VOZNIJAKOM "Pitao sam ga koliko cifara može da zapamti: Rekao mi je da mu se sviđa NEZAVISNA POZICIJA SRBIJE"

- Reč je o najpametnijem čoveku koga sam sreo u životu. Tokom ručka sam ga pitao da koliko može cifara da zapamti, a kada mi je rekao, onda sam samo pokrio se ušima i ućutao. Rekao mi je zašto ne misli da će veštačka inteligencija brzo biti dominanta. Rekao mi je 'stavi konja na šahovsku tablu i igraj konja da budeš na svakom polju, a da nijednog puta ne dodirneš drugo polje. Veštačka inteligencija nije mogla da mi da odgovor, ali čovek jeste - ispričao je Vučić gostujući na TV Prva.

- On je rekao da veštačka inteligencija moraju da budu reporteri i novinari, a čovek mora da bude urednik. Reč je o čoveku koji je stvorio savremene kompjutere, čiji dolazak u Srbiju menja poziciju Srbije na toj mapi. Ali razgovarali smo pre svega o obrazovanju. Bavi se o obrazovanju dece od 11 do 13 godina najčešće, i onda smo tražili za ta godišta šta je sve što možemo da uradimo. Mnogo više novca ćemo ulagati u obrazovanje. Ne samo "povećajte plate", povećaćemo, ali moraćete da uzvratite većim radom. Dovešćemo u Srbiju najmoćnije univerzitete, nećemo da nam klinci odlaze u inostranstvo jer ne mogu da nađu dovoljno dobar univerzitet u Srbiji.

Predsednik je otkrio da se susreo sa njim zahvaljujući Janku Tipsareviću.

-On je bio zainteresovan jer on sve zna o Srbiji. Takve je inteligencije da sve zna i voli nezavisnu poziciju Srbije. Primetio je poziciju Srbije i rekao "ja volim poziciju Srbije". Sviđa mu se nezavisna politika i to je rekao nekoliko puta. Ti ljudi su nezavisni, imaju svoju samostalnost i slobodu svuda na svetu, on je jedan od najbogatijih ljudi, filantrop. Dao je silne pare za poklon.

