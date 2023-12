KO STOJI IZA NAVODNO SPONTANE I NEUTRALNE INICIJATIVE INTELEKTUALACA: Evo ko je registrovao Proglas i ko su finansijeri

ProGlas, inicijativa koja u ovoj izbornoj kampanji poziva na glasanje, teško može biti spontano okupljanje nestranačkih i politički navodno neutralnih ličnosti iz javnog života, čija je motivacija, kako sami kažu, zabrinutost za Srbiju. Takva ocena stoji pre svega zbog povezanosti ProGlasa sa nevladinim sektorom, i to onim delom kojeg finasiraju pojedine zapadne zemlje, ali i velike sličnosti sa ranijom kampanjom "Izađi i glasaj" i koja je 2006, 2007. i 2008. godine predstavljala srpski pandan kampanje u SAD "Get out the vote".

Internet domen "ProGlasa" direktno je povezan sa NVO Građanske inicijative. Ova NVO je domen proglas.co.rs, na kojem se potpisuje podrška, registrovala 7. novembra, kada je i javnosti Srbije predstavljena pomenuta inicijativa. Na listi donatora Građanskih inicijativa su ambasade Holandije, Velike Britanije, Norveške i SAD, kao i Evropska komisija, Fridom haus, Integra Kosovo, Fondacija CARITAS iz Luksemburga, Soroševa Kosovska fondacija za otvoreno društvo, Savet Evrope, USAID, američka Nacionalna zadužbina za demokratiju... Ova NVO u svojim objavama ne obaveštava o svojoj povezanosti sa ProGlasom, iako prilično otvoreno promoviše inicijativu i informiše o njenim aktivnostima.

ProGlas je inicijativa koja pokušava da se obrati pre svega apstinentima i očigledno je usmerena da ih animira da glasaju za takozvanu proevropsku opoziciju, dakle listu "Srbija protiv nasilja". Zbog svojih glavnih odlika i načina na koji komunicira sa javnsošću Srbije, kampanja ProGlasa neodoljivo podseća na "Izađi i glasaj", već primenjen mehanizam kojim se preko nevladinih organizacija nastoji da se poveća izlaznost i iz rezervoara onih koji inače ne glasaju izvuče što više onih koji će glasati za određenu političku opciju.

Kurir.rs