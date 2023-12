"MNOGI BI PRIŽELJKIVALI FIZIČKE OBRAČUNE, ALI NADAM SE DA IH NEĆE BITI" Analitičari o izbornoj kampanji: Poslat pozitivan signal

Izbori su glavna tema gde god da se okrenete, a u izbornoj trci pokrenuta su sva moguća sredstva. Bilo je teških reči, uvreda, koškanja, eksplicitnih snimaka, ali prvi put nije bilo fizičkog nasilja, što građani ocenjuju kao pozitivan iskorak.

E evo šta su neki od njih odgovarali u anketi: - Nema fizičkih incidenata, ali ima ovako verbalnih incidenata. - To ne znači da je atmosfera demokratska i to ne znači da je atmosfera lagana. Mislim da se oseća napetost. - Pa dobro je, to je mali napredak, bar mali korak. Možda nisu stigli jer kampanja kratko traje pa imaju preča posla.

Deo opozicije smatra da je nasilje dolazilo na predizbornim skupovima , kada su ih okružili simpatizeri dugih stranaka, kako bi sprečili njihovo obraćanje građanima.

- Na početku ove izborne kampanje opštinski odbor Nove DSS NA Voždovcu razbijen je, podnete su krivične prijave i nažalost još nemamo odgovor dokle se stiglo sa postupkom. Činjenica da neko nije dobio batine ili da nije bio fizički ugrožen u smislu da je udaren šakom ili na drugi način ne znači da to ne predstavlja svojevrsnu vrstu pritiska i nasilja. To je u demokratskom procesu nedopustivo - rekao je Miloš Stankovi, Novi DSS. Cilj vladajuće stranke je da ceo izborni proces protekne u demokratskoj atmosferi.

- To i jeste intencija SNS i svi građani su mogli to da vide na terenu. I ja sam u kampanji skoro svaki dan i od mojih kolega nisam čuo nijednu tešku reč, nijedan napad koji nije adekvatan nekoj vrsti potičke borbe koja je naravno i potrebna i treba da se odigrava tokom kampanje. Sve što je do nas, mi ćemo slediti primer predsednika Vučića jer je u interesu naše države da takvih incidenata ne bude - rekao je Vladimir Marinković, Srpska naprdna stranka Ova kampanja je kraća nego prethodne, ali je i dinamičnija.

- Velika je stvar zaista da nismo otišli u dodatni primitivizam jer bilo je prljavština. Mnogi bi priželjkivali neku destabilizaciju, neke negativne energije, fizičke obračune, ja se nadam da neće do toga doći. Mislim da smo ušli u završnicu stabilnu - rekao je Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Nikola Perišić je ocenio da je veliki broj debatnih emisija u medijima pozitivan signal:

- Ono što je doprinelo i što je pozitivan signal u samoj kampanji je veliki broj debatnih emisija na medijskom javnom servisu ali i na drugim komercijalnim tv stanicama gde svi politički akteri imaju priliku da iznesu svoju političku platformu. Do izbora je ostalo deset dana, a sudeći po ranijim izbornim procesima na dan izbora nasilje obično eskalira pa neretko interveniše i policija kako bi radvajala stranačke posmatrače. Da li ćemo ove godine kao društvo poslati drugačiju poruku u svet, zavisiće od političara ali i od njihovih sledbenika.

