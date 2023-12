SVAKA BOLNICA IMAĆE NOVI MAMOGRAF I RENDGEN: Važna poruka predsednika Vučića u Kruševcu - Nastavićemo da radimo bolje, više i jače

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas tokom obilaska Službe za radiološku dijagnostviku Doma zdravlja u Kruševcu da će svaka bolnica u srbiji imati mamograf i rendgen.

- Najsavremeniji digitalni mamograf već je u funkciji ovde u Kruševcu. Obezbedićemo i sve lekove za karcinom dojke, kao i one koji tretiraju retke bolesti, jer svako ulaganje u prevenciju i lečenje, svaki spašeni život vredi više od svog uloženog novca - istakao je predsednik.

On je ranije danas u Kruševcu poručio da danas i ovaj Dom zdravlja i Kruševac izgledaju drugačije, i da je on srećan što je to tako.

- Srbija ne sme da bude samo Beograd i Novi Sad. Zato ćemo nastaviti da ulažemo, da radimo još više, bolje i jače. Kurir.rs/N. N.