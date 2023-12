PREDSEDNIK VUČIĆ O SLOBODANU MILOŠEVIĆU: Da je posle 10 dana bombardovanja rekao da stajemo, sačuvao bi živote

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je poznavao Slobodana Miloševića, ni blizu toliko dobro kao što ga je znao glavni urednik Novosti Milorad Vučelić, sa kojim je gostovao u emisiji "Ćirilica".

- To je bio čovek odličnog nastupa, izuzetne dikcije. Ja sam mu zamerao jednu stvar, mislio sam da je njegova obaveza da bolje sagleda spoljne okolnosti, bez obzira na sve. Doduše, Rambuje bi svako odbio, ne postoji niko ko bi to mogao da prihvati. Olbrajtova je tu skinula Rugovu, ubacila Tačija, niko u Srbiji to nije mogao da prihvati - rekao je on.

Vučić kaže da je Milošević znao naše snage, i da je trebalo ranije da prekinemo sa konfrontacijom.

- Otac Ilhama Alijeva, Gajdar, je devedesetih prekinuo sukob. Dugo pratim šta se tamo dešava, i pratio sam koje oružje koje su koristili da povrate Karabah. Suština je da je Gajdar 1994. godine prihvatio ponižavajuće uslove, zato što je morao, shvatio je da je mnogo slabiji. I 10 godina je čekao. Onda je njegov sin, izuzetno cenim tu porodicu, on je 17 godina čekao priliku. Dvadeset godina i više je prošlo, čekali su da bi dočekali povoljne prilike - kaže on.

Postoje prilike, navodi Vučić, kada moraš da prihvatiš određene poraze, zbog situacije u kojoj se nalazi zemlja.

- Nisam ja idiot, morao sam da smanjim plate i penzije, zemlja je bila u izuzetno teškoj situaciji. Dakle, ne radiš ti to zato što si budala, već zato što moraš. Ja sam smatrao da je Milošević posle pet ili deset dana bombardovanja trebalo da kaže da stajemo, i sačuvao bi živote - rekao je predsednik, ali je istakao da Milošević nije bio kriv za tu situaciju.

On kaže i da je Milošević čekao da se nešto promeni, da će reagovati Rusija i Kina, ali da je uzalud čekao.

- Što se njegovog rušenja tiče, Milošević je imao mnogo boljih osobina od mene. Mnogo je bolje govorio, izgledao, kao i Tadić i mnogi drugi. Međutim, on se nije pripremao niti borio na taj način na koji se ja borim protiv onih koji hoće da ruše Srbiju - kaže Vučić.

Predsednik kaže da je Milošević odmahivao rukom svaki put kada su ga upozoravali na opasnost.

- Tada bi rekao: "Neće srpski narod da glasa za izdajnike". Ja sam mu rekao da to nije istina, i posle ga nisam video, sve dok nije pao sa vlasti. Suviše je verovao da ljudi sve razumeju - kaže Vučić.

