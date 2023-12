"OPOZICIJA NIJE NIŠTA BOLJA OD MISICA KOJE OBEĆAVAJU MIR U SVETU I PLATE OD MILION EVRA!" Analitičari: Imaju samo jedan cilj

U jeku političke kampanje za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore stranke i kandidati predstavljaju plan za budućnost zemlje.

Republička izborna komisija je usvojila odluku kojom je utvrdila da će ukupan broj birača na predstojećim izborima biti 6.500.165, a prethodno je utvrdila zbirnu izbornu listu kandidata za učešće na parlamentarnim izborima 17. decembra na kojoj je 18 lista sa ukupno 2.817 kandidata predloženih za 250 poslaničkih mesta. Za pokrajinsku skupštinu naći će se 14 opcija, a za Beograd se nadmeće 14 izbornih lista.

Predizborne aktivnosti su u samom finišu u poslednjoj sedmici a stranke i koalicije pokušavaju da pridobiju podršku direktnom komunikacijom sa biračima na štandovima, tribinama i konvencijama.

Analitičar Stevica Deđanski, Marko Miškeljin, iz Centra za društvenu stabilnost, i Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, bili su gosti emisije Usijanje gde su govorili o predstojećim izborima.

- Mislim da moramo da analiziramo i šta je ko u ranijem periodu radio, jer pogledajte, sada se ne kandiduju nepoznati ljudi. Ovde se vrlo dobro zna ko je ko od ovih osamnaest izbornih lista. Dakle mnoge liste su pokušale da se tu rebrendiraju, ali mi zapravo ovde nemamo kandidate za koje bismo mogli da pretpostavimo da su neko strateško iznenađenje sa nekim svojim predlozima. Nudi se od ovog najgore mogućeg desnog rusofilskog populizma do razvoja zemlje, socijalne pravde, mira, stabilnosti i prosperiteta. Ovde jako važno da mi adresiramo ko šta nudi. Dakle, ako pogledate većinu ovih koji nude nekakvu desnu opciju, oni nemaju odgovor za dan posle. Šta ćete gospodo sa svojim epovima i mitovima da ponudite građanima Srbije posle, ako ne daj Bože bilo šta ostvarite od toga što nudite, a u principu sve što nude ne mogu da ostvare. Oni kandiduju izolaciju zemlje, nemaštinu. Imate i stranke koje kažu napustimo evropski put. Odlično, milion i po radnih mesta će nestati u ovoj zemlji ako se napusti evropski put. Pa izvolite, pa to saopšite biračima da ćemo da spadnemo na čanče sa pirinčem i tako dalje. I ovde je važno znati, 2024. godina će biti odlučna godina, predsednik Vučić je bio jasan kada je to rekao, i važna je stabilnost zemlje kako bismo mogli da se adaptiramo na izazove ukoliko zemlja zapadne u krizu, neizvesnost, politička trvenja - rekao je Obradović.

Dotakao se i proevropske liste "Srbija protiv nasilja".

- Pogledajte, ovi koji predstavljaju Srbiju protiv nasilja, to je opcija Demokratske stranke koja se u prethodnom periodu raspala na preko 10-20 frakcija. Pa oni između sebe ne mogu da urede politiku, a hoće da vode zemlju u turbulentna vremena kada treba doneti teške, nepopularne odluke, ali suštinske za budućnost 21. veka srpskog naroda - naveo je Obradović.

Potom se osvrnuo na još jedne po njegovim rečima sporne koalicije.

- Još jedna opcija gde imate isto nespojivo. Ovi koji su na ekološkom populizmu došli u Skupštinu, terajući rudnik litijuma iz Srbije dok cela Evropa kopa litijum, oni su na listi s istim onima koji su za taj litijum. Ja mislim da upravo zbog toga Srbija mora da bira kontinuitet. Iako sam ja protivnik ove politike četiri stuba - rekao je Obradović.

Miškeljin se osvrnuo na tzv. desno profilisane stranke.

- Nacionalno profilisane odnosno te desno profilisane opozicije će sasvim sigurno biti spremne. Dakle, imamo tu i Dveri i Zavetnike, imamo DSS, imamo i Narodnu stranku Vuka Jeremića. Teško da će sve tri stranke preći cenzus. Da bi uopšte mogli da govorimo o tome da će te tri desno orijentisane stranke moći da ulaze u neku koaliciju, ali u teoriju, ukoliko i bi, vrlo teško jer da je postojalo bilo kakav način da nađu neku zajedničku tačku ako bi mogli, onda bi to uradili pred izbore. Prvenstveno zato što su pokazali ne samo oni, nego generalno svi koji se predstavljaju za opoziciju, da im je isključivo jedini prvenstveni cilj i zajednička tačka to da dođu na vlast. Tako da je dolazak na vlast i rušenje Aleksandra Vučića u prvom redu, ako im to nije bila tačka koju su uspeli da se dogovore, teško da možemo da očekujemo saradnju direktno između njih u nekom budućem periodu. Najviše verovatno zato što pretenduju na isti, taj veoma uski, mali kolač biračkog tela i onda prosto više gledaju da jedni drugima podmetnu klipove nego što gledaju u pravom smeru.

Deđanski se dotakao kriznog perioda kada su mnoge tzv. desničarske stranke uzdignute na krilima protivljenja uvođenja sankcija Rusiji.

- Krizna situacija je korišćena da bi se dobili određeni poeni, oni su donekle i dobijeni, zato su za po malo prešli cenzus. U krajnjem slučaju SPS je dobio 4-5% više glasova nego što je trebao da dobije zahvaljujući pojačanoj retorici gde je Aleksandar Vučić morao pažljivo pričao šta radi, a svi su se pravili naivni i pričali su drugačije. Ali problem je da nekad isprazna priča daje neki rezultat. Recimo tada su pravili miting protiv uvođenja sankcija Rusiji, kada sam neke moje prijateljima pitao koje sankcije kada nisu uvedene, oni kažu da će biti uvedene, prošle su dve godine i nisu - rekao je Deđanski i dodao:

- Ovde postoje dve opcije. Završava se kampanja stranaka i predstavljaju se programi i ciljevi za budućnost zemlje. Neka mi neko kaže šta opozicija nudi, jednu stvar, ali vrlo konkretnu, sem toga da treba se sruši Vučić. To je jedino što ima. Ljudi ih iz šale zovu misice, zato što obećavaju miru u svetu, bolji život, milion evra plate, znači to je to. To je ono što oni nude. To je staro žuto preduzeće, koje sad ima oure, ko zna koliko ih ima. Znači, oure i svima je stečeni upravnik Đilas. Koji je stvarno stečeni upravnik demokratske stranke, mislim da se ne lažemo, svima je uzeo stanove i stavio im hipoteke da može da spašava, i sad je napravio stranku. Marinika Tepić i Đilas su za to da smo genocidni. To je sa jedne strane. Imate ove koji se slikaju dok šmrču kokain. To nude građanima, možda neko za to glasa, pošto oni verovatno misle da je to normalno.

