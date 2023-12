VUČEVIĆ I VESIĆ U BEGEČU: Ljudi su naša snaga i zato spajamo ljude i stvaramo bolji ambijent za nova radna mesta! ( VIDEO)

Prvi na listi "ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane" Miloš Vučević i član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić posetili su danas Begeč i razgovarali sa građanima o važnosti predstojećih izbora.

Vučević je naglasio da su ljudi naša snaga i da zato spajamo ljude.

"Izgradnja mosta kod Bačke Palanke ima veliki značak i za Bačku, i Srem, i Mačvu i Semberiju. Povezujemo ljude, ali i stvaramo bolji ambijent za nova radna mesta, za dovođenje novih investicija. Zajedno možemo sve, i ja verujem da solidarni ćemo Srbiju i dalje čuvati i garantovati joj sigurnu budućnost", istakao je Miloš Vučević.

Vesić je podsetio da su pred nama odlučujući izbori, na kojima će građani reći kojim putem žele da Srbija nastavi, putem izgradnje i napretka ili žele povratak u prošlost.

"Država nastavlja da gradi i da olakšava svakodnevni život svojim građanima, pa će tako umesto mosta koji spaja dve države, stanovnici ovog dela Srbije dobiti most koji povezuje ljude u našoj zemlji", rekao je Vesić i dodao da će to biti most koji povezuje Srbiju.

Vučević i Vesić su na samom kraju rekli da je to politika predsednika Aleksandra Vučića, odgovorna politika, plan i program, koji garantuje lista "ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane"

Kurir.rs

Bonus video:

07:42 NE SMEMO SE VRATITI U PERIOD KADA JE SRBIJA STAJALA I PROPADALA! Predsednik SNS-a Miloš Vučević poslao KLJUČNE PORUKE GRAĐANIMA