UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ U "PRVOJ TEMI": "Ko ne misli kao oni, počinje HAJKA - Pogledajte šta rade Jokiću i Pejakoviću"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji "Prva tema" na televiziji Prva. U studiju će sa njim biti i pravnik Milan Antonijević i dramaturg Biljana Srbljanović.

Milan Antonijević, jedan od potpisnika ProGlasa, kaže da se ne slaže sa svakom rečenicom tog dokumenta, ali da nije zgoreg staviti potpis.

- Na taj način je poslata poruka svim političkim akterima. Tu se govori o institucijama, odlučnijoj borbi protiv kriminala. Ima svačega, tekst je dugačak i nije mnogo čitljiv, ali ima delova sa kojima se slažem - kaže on.

foto: Printscreen/Prva TV

Antonijević ističe da to ne znači da će glasati za nekoga, ili protiv nekoga, ali dodaje da neće glasati ni za koga iz studija.

Biljana Srbljanović je rekla da nikada nije skrivala svoje političko opredeljenje, i da ga nije menjala 30 godina.

- Imam taj stav da moram da se složim sa svakom rečju da bi nešto potpisala. Mislim da je ProGlas dobar, zato što je to napor da se ljudi pozovu na izbore. Meni je smetala priča o zverinjaku, pošto ja ne mislim da živimo u zverinjaku - rekla je ona.

Kaže da ne može da potpiše ništa što su potpisali i Milan Antonijević i Vojislav Mihajlović.

Zbog kritike knjige Miodraga Majića našla se na meti uvreda, i dodaje da kao profesorka dramaturgije analizira knjige i serije.

foto: Printscreen/Prva TV

- Moj kolega i ja smo analizirali seriju i knjigu, i nije mi se svidelo. Ja to predajem, i govorim sa stručne tačke gledišta. Mislim da je to apsolutno nedopustivo, ti napadi, i to je nivo nasilja koji predstavlja puzajući građanski rat - kaže ona.

Srbljanovićka dodaje da joj se ne dopada priča o "krezavima i glupima" sa jedne strane, i urbanima sa druge.

Predsednik Vučić kaže da nema posebno mišljenje o ProGlasu, i da treba ljudi da pročitaju, pošto tamo ne piše ništa.

- To je jedno apsolutno prazno štivo, ne sasvim pismeno sastavljeno. Nema ništa, čak ima i gluposti, kao to da demografski propadamo, iako smo ostvarili napredak - rekao je on.

O tvrdnjama iz ProGlasa koji su potpisali Đilas i Aleksić, o spregama kriminala i vlasti, kaže da bi to bilo kao da Al Kapone reši da iskoreni mafiju.

foto: Printscreen/Prva TV

- Imate pravo na to, možete da radite sve što poželite. I imali su pravo da organizuju skupove svuda, i organizovali su ih svuda. Niko im nije otkazivao sale, osim ako ih nisu platili. Imali su najveće sale u Srbiji, sa sve Srbijom protiv nasilja - kaže predsednik.

Vučić ističe da su oni "urbani i pametni", čak i kada ne završe školu, dok su svi ostali "krezubi".

- Ili zato što su iz Beograda. Ja sam iz Beograda, pa ne mislim da sam bolji od nekoga ko je iz Pirota ili Prijepolja. To je jedna politička priča, prazna - kaže on.

Antonijević je rekao da nije tačno da se širi narativ o građanima drugog reda, koji glasaju za SNS, a Srbljanovića se nadovezala rečima da je to jedan elitistički pogled.

Predsednik Vučić je rekao da se sve vreme širi takav narativ, i da predstavnici opozicije predstavljaju sebe kao elitu i izabrane.

- A neverovatno je da upravo najgori među njima, koji nisu mogli razred da završe, nam govore da treba da vladaju najbolji. Razumem što postoji toliko odijum protiv mene. Kampanja im se svela na to ko će koliko da me opsuje ili priča gadosti o mojoj porodici. Razumem što me mrze, ja nemam tu vrstu straha koju imaju svi normalni, obični ljudi. Oni moraju da prođu kroz toplog zeca svih Šolakovih medija - kaže Vučić.

Dodaje da je u Danasu puštana priča o Fahri Musliju, a ne u Brkićevom Tabloidu.

foto: Printscreen/Prva TV

- Ko ne misli kao oni, protiv njega mora da se pokrene hajka. Pogledajte šta rade Nikoli Jokiću i Nikoli Pejakoviću. A nikada nismo imali košarkaša kao što je Jokić. Nikome od njih nismo pominjali porodicu, a kada smo govorili o njima pričali smo o kontrastima. O onome što su pričali pre mesec dana ili šest meseci, a šta pričaju sada. Njihove reči smo koristili protiv njihove politike - rekao je on.

Predsednik je kratko rekao da će upravo zato opozicija izgubiti izbore.

Govoreći o privatnom snimku Đorđa Miketića, Vučić ističe da BIA nije imala veze sa time, i zapitao zašto je Miketić snimao to uopšte.

On je zapitao Antonijevića i Srbljanovićku o čemu pričaju, i rekao je da država ništa nije pustila protiv Miketića.

- Njegov drug ga je snimao! On je sve sam organizovao. Ja reč nisam rekao o tome, osim da ne treba da se drogira od poslaničke plate. Sam je slikao, sam snimao i organizovao. Sam je sve pustio, ili neko od njegovih drugova. I sada je kriva država. A BIA je napadnuta da je nešto od toga uradila. I lepo su odgovorili da nisu imali ništa sa time - kaže predsednik.

Vučić dodaje da je BIA profesionalno rekla da nisu u tome učestvovali.

- To vam je napad i priča o prljavoj kampanji. Evo, pošto ja ne znam ništa, ja sam kriv što on uzima drogu i plaća je od poslaničke plate. Da mi oprosti komitet pravnika što je on to radio, evo neko mora da bude kriv, pa neka to budem ja - kaže on.

