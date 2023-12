NAPADNUTI DIREKTOR RZS ZA KURIR: MIladin Kovačević još u šoku, opisao brutalan napad ispred RIK: Kao HORDA koja se hrani MRŽNJOM

Direktor Republičkog zavoda za statistiku, Miladin Kovačević, koji je sinoć napadnut kada je izašao iz zgrade Republičke izborne komisije (RIK), za Kurir kaže da je šokiran što su ga pojedini učesnici protesta opozicije fizički napali.

Kako nam je ispričao, on je oko 22 časa izašao iz zgrade RIK-a i krenuo kući jer je rano ujutru imao poslovne obaveze.

- Rekli su mi neki iz zgrade da su se demonstranti ispred zgrade razredili, te sam izašao misleći da ću preći preko ulice, pošto su mi kola bila preko puta u garaži. Pomislio sam da bi moglo da dođe do toga da me vređaju dok prolazim kroz gužvu, nešto dobacuju i slično, ali nikako nisam očekivao zverinjak koji je odjednom počeo da skače preko ograde i nasrće na mene! Srušili su me na trotoar, možda sam se i povredio, zabolela su me leđa... Jedva sam se pridigao i odvukao nazad prema ulazu u zgradu RIK-a. Šokiran sam da su tako kao životinje nasrnuli na čoveka. To čak nisu ni bili mladi ljudi, nego neki od 40-50 godina. Kao da sam im decu pobio! Nasrnuli su na čoveka od 72 godine koji nema čak ni pravo glasa u Komisiji, niti sam deo ijedne političke partije - kazao je Kovačević.

On dodaje da je posle napada pomislio da će morati kod lekara, ali dodaje da je danas bol u leđima od pada prošao i da se zasad dobro oseća.

- Sve ono sinoć ispred RIK-a je bilo kao nekakva horda koja se hrani mržnjom. Oni ni sami sebe ne podnose, a niko ih ni ne kontroliše iz opozicije. Čuo sam da je i Đilas dolazio sinoć, ali je pobegao kada je video situaciju. Potpuno bezumna gomila koja skače da napadne - konstatovao je Kovačević za Kurir.

