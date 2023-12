BRNABIĆ: Opozicija je od početka planirala haos, da na vlast dođu revolucijom, a to neće proći

Kako je navela, to nije sporila ni Marinika Tepić.

- Mi smo ovo najavljivali od početka kampanje. Bilo je potpuno jasno da opozicija ovo priprema tokom cele kampanje. Oni se nisu ni u jednom trenutku fokusirali na građane, nisu predstavili nikakav plan i program. Njihova kampanja se fokusirala samo na mržnju prema Vučiću, da ga što više povrede i uvrede njegovu porodicu kako bi ga izbacili iz balansa - istakla je Brnabić i dodala:

-Znali su da je on ono što stoji između njih i Srbije, između njih i zloupotrebe vlasti, njih i daljeg bogaćenja na račun građana. Čitavu kampanju su bacali laži i poluistine kako bi kreirali atmosferu za paniku i haos nakon izbora. Sa time je upoznata i međunarodna zajednica. I ja sam nekoliko dana to pričeala pre izbora. Oni nikada nisu planirali ništa drugo nego samo da idu na haos, ono na šta idu - to je Majdan u Beogradu, da na vlast dođu revolucijom, a to neće proći.

foto: ATAImages

Ona je istakla da je Marinika Tepić danas iznela još jednu u nizu brutalnih laži.

- Oni ne žive u realnosti. Rekla je da je Vučić diktator koji je video da ga narod više neće. Lista "Srbija ne sme da stane" ima komotnu većinu i može sama da formira vlast i to je većina kakvu oni u svojih 12 godina vlasti ne bi mogli ni da sanjaju - naglasila je Brnabić.

To je, kako je napomenula, bezobzirno prema 1,8 miliona ljudi koji su glasali za listu "Srbija ne sme da stane" i pokazuje da njih ne zanima šta misle građani.

Brnabić se zahvalila još jednom građanima koji su pokazali ogromnu odgovornost i izašli na birališta.

- Hvala im na neverovatnom poverenju koje su ukazali pre svega Vučiću, a i listi "Srbija ne sme da stane" kako na parlamentarnim, tako i na pokrajinskim, ali i na izborima u Beogardu. Ovo je politički trijumf, da posle 10 ili 12 godina ostvarite ovakav rezultat pored strašne kampanje mržnje i pritiska opozicionih medija - istakla je Brnabić.

Ona se zahvalila i predsedniku Vučić što je izveo Srbiju do još jedne pobede.

Kurir.rs/Pink/M.M.C.

41:43 KAMPANJA OPOZICIJE ZASNIVA SE NA MRŽNJI PREMA VUČIĆU Brnabić za Kurir: Imamo ciljeve i rezultate, 1.400€ prosečne plate do 2027.