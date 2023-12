PREMIJER TZV. DRŽAVE KOSOVO NE PREZA NI OD ČEGA: Analitičari: Kurti spreman i silom da zauzme sever Kosova i Metohije!

Sasvim je jasno da Priština ima plan da na kraju celo Kosovo osvoji, ali to bi onda značilo i prekid pregovora i svega čemu se EU nada još uvek

Kosovski premijer Aljbin Kurti pokušaće svim raspoloživim sredstvima da polako zauzima sever Kosova, a preuzimanje "Rajske banje" od strane kosovske policije poslednji je u nizu poteza koji vode upravo ka tome, smatraju sagovornici Kurira. U prilog tezi da je Kurti spreman i na nasilno zauzimanje severa KiM govori i podatak da je Priština drastično povećala vojni budžet u poslednjih nekoliko godina i da nastavlja da gomila pripadnike Kosovskih bezbednosnih snaga na severu Kosmeta.

Jasna namera

Da sve vodi ka pokušaju Kurtijevog osvajanja severa, smatra i nekadašnji direktor KBC "Kosovska Mitrovica" Milan Ivanović.

- Kurti će svim sredstvima pokušati da osvoje sever Kosova i očisti ga od Srba, on više ne preza ni od čega. Kada je reč o otimačini "Rajske banje", Kurtijeva namera je jasna: on hoće da na tom prostoru gradi vikendice i dovodi Albance u čisto srpsku sredinu, a Srbima da stvara neizvesnost, nesigurnost i tako ih natera da odu - ističe Ivanović.

Kako kaže, Kurti hoće da albanizuje deo Kosova koji je naseljen Srbima. - Hoće da prisvaja i našu kulturnu baštinu, i parcele, i komplekse, banje. Očigledno je da je u pitanju širi plan koji je dobro osmišljen, ali i podržan od strane mentora i savetnika Prištine - zaključio je Ivanović.

Prekid pregovora

Nekadašnji ambasador u Nemačkoj Milovan Božinović ukazuje da Kurti radi ono što je oduvek radio, eksperimentiše i isprobava dokle sme da ide.

- Ne vidim da se neko uzbudio što su zauzeli banju. Očigledno je on već daleko u tom pogledu odmakao, tako da je jasno da on sigurno ima plan kako da na kraju celo Kosovo osvoji, ali to bi onda značilo i prekid pregovora i svega čemu se EU nada još uvek - kaže Božinović za Kurir.

Dodaje i da ovo nije iznenađenje, te da neće biti poslednje što je Kurti zamislio.

- Ostaje da se vidi kako će zaista EU sa svojim nesrećnim mentorstvom u toj situaciji da reaguje, ali mi smo naučili da budemo oprezni - konstatovao je on.

Aleksandar Vučić Neće uspeti da proteraju Srbe s Kosova Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je konfiskaciju "Rajske banje" u Banjskoj i istakao da bi Priština volela "da se najpre zatre ime Banjska, a onda da se zatre srpsko ime i prezime na Kosovu i Metohiji"! - To rade temeljno, uz glasno ćutanje sveta. Ipak, bez obzira na sve njihove napade i akcije, neće uspeti da proteraju Srbe s Kosova - rekao je predsednik Vučić.

Tri elementa koja jasno ukazuju na Kurtijeve namere 1. Aljbin Kurti je obezbedio dodatno izdvajanje finansijskih sredstava za Kosovske bezbednosne snage. KBS će dobiti još 40 miliona evra, čime će ukupan budžet za KBS za ovu godinu iznositi više od 200 miliona evra. 2. Broj pripadnika KBS povećan je na 1.852, što je za više od dve trećine više nego pre dolaska Samoopredeljenja na vlast. Prema Rezoluciji 1244, Kosovo ne sme da ima vojsku, a snage bezbednosti smeju da imaju samo lako naoružanje. 3. Vlada Aljbina Kurtija izgradila je osam novih baza za Kosovske snage bezbednosti na zemljištu koje je nezakonito oduzeto, uprkos upozorenjima iz SAD i EU. Poslednji u nizu je slučaj otimanja "Rajske banje" u Banjskoj, kompleksa koji je izgrađen novcem Beograda preko Kancelarije za KiM, a Arben Ljimani, direktor Agencije za privatizaciju, rekao je da je kompleks dat u zakup Ministarstvu unutrašnjih poslova.

