VANREDNO OBRAĆANJE PREMIJERKE BRNABIĆ: Ovo što rade je pokušaj DESTABILIZACIJE! Kvazi-analize, navijačko ponašanje i ništa drugo

Premijerka Republike Srbije Ana Brnabić obratila se javnosti na vanrednoj konferenciji za medije.

Brnabićeva je na početku izjavila da se obraća povodom bombastično najavljene konferencije CRTE.

- Želela sam da se obratim posle konferencije za novinare CRTE. Ništa nisu predali ni RIK-u ni GIK-u. Čula sam jedno veliko ništa, Šta smo mi to danas čuli? Ništa. Čuli smo insinuacije, nagađanja, poluinformacije, kvazi analize.

- Ovo je direktan pokušaj destabilizacije Srbije. Ni u jednoj demokratskoj državi se ne dešava da imate ovakve optužbe, gde optužujete državu da je lažirala izbore, a ni u jednom trenutku ne pružite nijedan dokaz - istakla je Brnabić.

Kako je naglasila, CRTA nije Tužilaštvu podnela ni jedan jedini papir.

Premijerka je dodala da tu nema profesionalizma, objektivnosti, nepristrasnosti, i kazala da je to jedno brutalno navijačko ponašanje.

- Bilo je potpuno jasno da opozicija ovo priprema tokom cele kampanje. Nisu predstavili nikakav plan, njihova kampanja se fokusirala samo na mržnju prema Vučiću. Planirali su Majdan u Beogradu, da na vlast dođu revolucijom - to neće proći.

Brnabićeva je naglasila i da je na izborima 17. decembra bilo 109 prigovora i 3 žalbe manje nego na izborima u aprilu 2022. godine.

O navodnom glasanju ljudi iz RS Govoreći o navodnom glasanju 40.000 ljudi iz Republike Srpske rekla je da njih nema u biračkom spisku i da je nemoguće da su oni glasali. - Dali smo podatak da je čitav taj dan granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije prešlo 20.360 ljudi, od kojih značajan broj njih nema srpsko državljanstvo, ali je i značajan broj dece.

Brnabićeva je potom istakla kako je sada odjednom nestala priča o glasovima u Republici Srpskoj.

- Čekajte, ljudi, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, pričate o tim ljudima kao da su najogavniji - podsetila je i zatim pokazala dokaze i sramne izjave sa društvenih mreža.

Kako je navela, od ponedeljka je bila priča o Srbima iz Republike Srpske, a sada je krenula priča o migracijama u Srbiji.

- Sada kada su videli da nema nikakvog smisla, pa su videli crno na belo sve podatke, odmah su se prebacili na drugu priču. Pa kada isfuraju tu priču, imaćemo verovatno treću priču. Sada očekujem da će javno da upute izvinjenje našem narodu u Republici Srpskoj koji imaju legitimno pravo glasa. Nazivali ste ih bednicima, jadniima, fašistima, stokom, evo da čujemo jedno izvinjenje, toliko su zaslužili.

Premijerka je naglasila da je CRTA dokazala da ne postoji nikakva sumnja u rezultate na parlamentarnim izborima.

- Dakle, na parlamentarnim izborima nema nikakvih mahinacija, i to su priznali ovom temom internih migracija. Sada se prebacuju na beogradske izbore. Analiza retkih imena je nešto pokazala, malo ko je razumeo i šta je to analiza retkih imena. Taj fazon šibicarenja nikada neće proći u Srbiji, Možete da radite analizu retkih ali i čestih imena, možete da radite i analizu lepih i ružnih imena, ali jedino što ne možete da menjate jeste birački spisak. On pokazuje da se od tog aprila 2022. godine do decembra 2023. godine broj birača u Beogradu povećao za mizernih 0,8 procenata, to je oko 12.907 ljudi, ako se ne varam. Sa kontrolorima, posmatrača je bilo 5.587, sa biračkim odborima u kojima je bilo 150.000 ljudi, od kojih 11 posto ljudi ispred SNS. Dakle, sve u svemu, poštovani građani Srbije, ovo je samo jedan pokušaj njihove prevare.

Premijerka je istakla da je čula da je Borko Stefanović rekao da je Francuska demantovala da je predsednik Emanuel Makron uputio čestitku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Evo za kraj male ponude. Pošto Borko Stefanović i Dragan Đilas kažu da Makron nije čestitao predsedniku Vučiću, evo ovako. Ako kažemo da Makron nije čestitao Vučiću, predsednik Vučić i ja se više nikada nigde nećemo baviti politikom. Ali ako je Makron čestitao Vučiću, onda Borko Stefanović i Dragan Đilas treba da izađu i da kažu da su najveći lažovi i da se više neće baviti politikom.

Odgovori na pitanja novinara

Premijerka je, odgovarajući na pitanja novinara, istakla da niko ne može da ima dva prebivališta.

- Ne može niko da ima dva prebivališta. Da vam kažem, kao neko ko je šest godina živeo u inostranstvu, ja sam imala prebivalište u Beogradu i dolazila sam i glasala. Što, ja kada odem na studije u Veliku Britaniju više nemam prava glasa? Svako ko ima prebivalište u Republici Srbiji po Ustavu i zakonu imaju pravo da glasaju. Dakle, to je pitanje Ustava i zakona. Što se tiče Arene, 24 sata kasnije Zdravko Ponoš je rekao da su to njegovi aktivisti, i ti si ljude pozvao u rat na osnovu fejk videa. Mi smo proverili, meni su ljudi rekli da nisu dolazili ljudi iz mislim Rogatice. Što se tiče autobusa videla sam jedan

Premijerka je dr Branimiru Nestoroviću čestitala na izbornom uspehu.

- Čestitam Nestoroviću na izbornom uspehu, svaka čast. Što se tiče Kurtija, čovek se dodatno ohrabrio time što 5 dana u Beogradu ne stižemo da pričamo o tome koliko dodatno maltretira Srbe na Kosmetu, pa ni o tome kako je trenutno ugrožena SPC, jer se bavimo brojem birača, da li ih je 50 hiljada, 40 hiljada ili nula, a nema prigovora ni žalbe. Od svih protesta ispred RIK-a, štrajkova glađu, broj žalbi je nakon ovih izbora značajno manji nego na onim izborima u aprilu 2022. godine. To je ta insinuacija, "ja ću da kažem, pa ako prođe, prođe". Veruju da nećemo da proverimo svaki detalj, ali mi smo odgovorni prema ovoj državi. Institucije moraju da odgovore na svaku nepravilnost, ali prekinite to da zloupotrebljavate, i da kukate po svetu protiv Srbije. Što je dosta, dosta je.

Brnabić je rekla da je CRTA predložila da se uvede broj birača po svakom domaćinstvu.

- Još jedna genijalna ideja, pored analize retkih imena, nije dovoljno što imamo broj birača po svakoj lokalnoj samoupravi, treba da uvedemo broj birača po svakom domaćinstvu, to je današnji predlog CRTE. Pa ako ima tri kreveta nije realno da postoji sedam birača. Sve u svemu jedno veliko ništa, jeftini, tužni pokušaji šibicarenja, navijački pristup parekselans, po čijem interesu, to sami građani mogu da zaključe. Što se tiče toga ko finansira CRTU, uopšte me ne zanima.

- Što se tiče toga da se raspravljam na Tviteru, ja neću da budem kao Mirko Cvetković, možda mislite da je ispod nivoa jednog premijera, ja mislim da ništa nije ako je reč o interesu Srbije. Ja neću da budem neko polubožanstvo, nedostupna ljudima, mislim da pola Srbije ima moj broj mobilnog. Kada je reč o Mariniki Tepić, mislim da je stupila u štrajk glađu zbog one priče da je 40.000 glasova uvezeno iz RS, ja se nadam da će prekinuti jer je danas CRTA navela da ta priča ne stoji. Čestitam im na izbornom rezultatu, imaće dosta poslanika u parlamentu. Sad vi mene pitate kako ja mogu da tvrdim da su izbori bili regularni, pa pod jedan - zapisnici. Zapisnici su tu da pokažu regularnost ili neregularnost, da pokažu da li ima primedbi, kad se svi slože potpišu zapisnik. Neki su potpisani sa prigovorima. Pod dva, prigovori, RIK, GIK, je l' bilo, nešto malo, manje nego u aprilu 2022. Pa gde su ti prigovori, u tužilaštvu nema ništa. Ja nisam videla da je bilo ko, da je neko institucijama nešto uputio.

Podsetimo, premijerka Brnabić je pre dva dana rekla da je opozicija tokom cele kampanje za minule izbore kreirala atmosferu za paniku i nasilje nakon izbora.

Takođe, premijerka je najavila i tokom kampanje, a i nakon izbora da opozicija sprema haos u Srbiji zbog izbornog debakla.

