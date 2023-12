"NEMOJ BRALE DA SE UOBRAZIŠ" Ana Brnabić otkrila šta ona i Siniša Mali poručuju predsedniku, on odmah odgovorio

Premijerka Ana Brnabić večeras je, gostujući sa predsdnikom Srbije Aleksandrom Vučićem na TV Pink rekla da su planovi veliki i dodala da joj je omiljeni spot iz ove kampanje snimak razgovora predsednika i poljoprivrednika u kafani.

- Kada mu jedan kaže "Nemoj brale mnogo da se uobraziš!" To Siniša i ja u šali kažemo predsedniku, i to je ključ ove kampanje - kazala je premijerka.

1 / 5 Foto: Printscreen/PINK

On je kroz smeh rekao da su mu to poručili kada je on rekao da mu je dosta njih, na šta je Brnabićka opet rekla: "Nemoj brale"

Premijerka je istakla važnost razvoja IKT sektora i savremenih tehnologija, kao i BIO4 kampusa.

(Kurir.rs)