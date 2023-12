UŽIVO EMOTIVNA SCENA I ZAGRLJAJ U STUDIJU: Dejan se obratio predsedniku - "Vašim dolaskom moj život se POTPUNO PROMENIO"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras na televiziji Pink, gde će pred početak predizborne tišine govoriti o svim važnim i aktuelnim temama.

Sa predsednikom razgovaraju voditelji Predrag Sarapa, Irena Jovanović, Jovana Jeremić, Ognjen Amidžić i Sanja Marinković.

Emisija je počela izvođenjem pesme "Srbija ne sme da stane", a sa ulaskom predsednika uključile su se prskalice.

- Nisam nikada razumeo ove spektakle, ali drago mi je što vas vidim sve - rekao je Vučić okupljenima, među kojima su i proslavljeni sportisti i glumci koji su podržali listu "Srbija ne sme da stane".

Na pitanje kako bi želeo da se osećaju građani i građanke Srbije, predsednik kaže da su žene stub porodice i države.

- One čuvaju našu zemlju. One su odgovornije mnogo, ne mogu reći da su srećne zbog nas. Što se mene tiče, zadovoljan sam pošto smo dali sve od sebe, imali smo pozitivnu kampanju, izašli smo sa planom, programom i obećanjima. Penzije 650 evra, plate 1.400. Zadovoljan sam, dao sam sve od sebe - kaže on.

Kaže da je Ana Brnabić osoba koja je najduže premijer u Srbiji, bila je vredna i marljiva.

- Ana, nešto te napadam ovde, ti sredi tu sa Bakijem šta treba - rekao je on kroz smeh, pa nastavio:

- Imali smo u kampanji mnogo posvećenih i vrednih žena, imaćemo ih i u budućnosti. Profesorku su napadali zbog onog spiska, pa kažu da je to zbog interesa. Ajde geniji, kakav interes ima ta žena - zapitao je i on.

Obratio se i Tijani, ženi koja radi u Predsedništvu, i istakao da ona zna čak šest jezika, uključujući i norveški.

- Sem Ivice Kojića nema muškaraca u mom kabinetu - dodaje Vučić.

Profesorka, Jelena Drulović, za koju je Vučić malopre u šali rekao da je se plaši kada je video sa kakvim žarom je govorila na skupovima, kaže da je prezadovoljna što živi u Srbiji.

- Ja sam neurolog, bavim se lečenjem multiple skleroze, i lečimo te pacijente sada na najbolji način, kako se to radi u svetu. To im omogućava da rade, da imaju porodice i decu, i ja sam izuzetno zahvalna državi zbog toga - kaže ona.

Profesorka je zamolila predsednika da obeća da ćemo moći da se radujemo većem broju dece koje će rađati žene sa multiplom sklerozom.

- Ja draga profesorka ne znam mnogo o tome, jedino što sam uvek molio Anu i Danu jeste to da nije problem u parama. A onda imam težak razgovor sa Sinišom Malim. Ko god ga pozove, on kaže da nema para, a kada ga ja pozovem, onda kuka tri dana, pa nađe novac. Dakle daću sve od sebe da uradimo sve što možemo po tom pitanju - rekao je Vučić.

Predsednik je pitao bivšu odbojkašicu Vesnu Čitaković kroz smeh koliko kilograma izgubi tokom svake utakmice njenog sina.

- Sin joj je inače veoma talentovan - rekao je predsednika, a odbojkašica je rekla da ona nema nikakvu mrlju u karijeri, i kaže da je "krivac" što je podržala SNS predsednik Vučić.

- On se ne krije, stoji ispred celog sveta i brani nas! On je takođe veliki fan sporta, i mi sportisti smo to prepoznali. Verujem da nećemo stati, i da će biti još više hala i sportskih centara. Nadam se da ćemo dobiti i još jedan sportski centar - kaže ona.

Solista Beogradske opere Ljubica Vranješ kaže da su fantastične stvari urađene za kulturu, i posebno navela beogradsku scenu i zamenu klupa.

- Ne bih ni znao da mi niste rekli sada - kazao je Vučić. Vranješova kaže da je on vratio dostojanstvo njenim kolegama, i pitala da li postoji mogućnost da Beograd i Srbija dobiju nacionalnu operu i balet.

- Radimo na tome. Što se Siniše tiče to znam, zato i ne pitam. Evo kaže ne čuje, čim čuje pare, kaže da ne čuje. Ana, ovo što gradimo na Novom Beogradu, kada kreće - pitao je on.

Dobio je odgovor da će nacionalna opera i balet početi sa izgradnjom sledeće godine.

- Radimo i Ložionicu, i tu će biti još jedna scena u Beogradu što je sjajno - kazala je premijerka.

Vučić se potom pridružio stolu sa Predragom Sarapom, za kojim sede i Nebojša Pajkić i Žika Nikolić. Prikazan je snimak o Dejanu Pajoviću, koji živi sa nepokretnom majkom i godinama nije imao vodu.

On je dobio sve neophodno, zalaganjem predsednika Vučića. Popravljen mu je krov, uvedena voda, i dobio je odgovarajuće instalacije za struju.

Potom je i junak snimka, Dejan Pajović ušao u studio.

On je rekao da se dolaskom predsednika Vučić promenio njegov život skroz na skroz.

- U naših 10 kvadrata je došao predsednik, nije ga bilo sramota da uđe tu. Uvek sam ga podržavao, i uvek ću ga podržavati. Uvek sam bio skroman, pa neću da dužim, hvala vam puno - kazao je on, i potom zagrlio predsednika.

Vučić kaže da će penzioneri imati samo veće penzije, zato što su svojim strpljenjem podržali državu u teškim vremenima.

- Prosečna penzija do kraja mandata će biti 650 evra. Pomagaćemo penzionerima uvek. Ali da kažem, ne zaslužujemo mi Dejanovu zahvalnost, nego mi njemu. Da vidite kako brine o majci! To govori o našoj krivici, da nismo umeli da brinemo o običnom čoveku - kaže predsednik.

Suzana Mančić se, u ime penzionera, zahvalila Vučiću, i rekla da nikada nije verovala da će se desiti sve što je obećano, počevši od Beograda na vodi do brzih vozova.

Predsednik je pojasnio da poljoprivredna penzija nije prava penzija, već pomoć države, i da je to jedna druga kategorija.

- Nadam se da će penzioneri u periodu pred nama, i oni iz samostalnih delatnosti, imati veće penzije. Vodićemo računa o tome uvek - kaže on.

