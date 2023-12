UŽIVO VUČIĆ U OKO MAGAZINU: Prete da će da me hapse, to je njihova jedina poruka - NARODU NEMAJU ŠTA DA PONUDE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u Oko magazinu na javnom servisu.

On kaže da je glavna poruka danas da će da ga uhapse, i da je to završna reč Aleksića i Marinike Tepić.

- Kada pretite hapšenjima, a narodu nemate šta drugo da ponudite, sve je jasno. Mi ćemo čuvati mir i stabilnost, vodićemo zemlju na putu ka EU, ali uvek čvrsto čuvajući naša tradicionalna prijateljstva sa NR Kinom, Rusijom, latinoameričkim zemljama - kazao je on.

Dodaje da očekuje veliki privredni rast Srbije, još nižu stopu nezaposlenosti, nastavak reindustrijalizacije zemlje.

- Sve ono što neki nisu uradili kada su bili na vlasti. Oni koji ne bi mogli ni linije na auto putevima koje smo uradili da ofarbaju - kaže on.

Predsednik je obećao da će prosečna plata biti 1400 evra, a penzija 650 evra.

- Minimalna zarada biće 650 evra. To će se sve ostvariti pre kraja mandata. I nama javni dug neće preći nivo Mastrihta. Takođe, pokazaćemo mnogo više brige za obične ljude. Ja sam kriv, bavili smo se velikim stvarima, KiM, putevima i bolnicama, a ponekad smo zaboravili da proverimo da li u tim bolnicama ima mamografa - ističe Vučić.

I MMF i svi drugi kažu da je srpska ekonomija na dobrom putu, ali bilo bi još bolje i da je evropska ekonomija u celini na dobrom putu.

- Ja ne mogu čak da se setim svakog auto-puta koji smo uradili. Mi time dodatno podstičemo rast, i očekujemo da ćemo imati rekordan nivo investicija. One stižu iz Azije sve više, i to su velike stvari za nas - kazao je on.

