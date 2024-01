LAŽNO NEPRISTRASAN: Kraus: Andreas Šider očigledno podržava opoziciju u Srbiji, ali bi to trebalo otvoreno da kaže!

Poslanik Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) u Evropskom parlamentu Andreas Šider očigledno podržava opoziciju u Srbiji, što je legitimno, ali to treba i otvoreno da kaže, a ne da se prikazuje kao neko ko je nepristrasan, ističe šef spoljnopolitickog odbora Slobodarske partije Austrije (FPO) Maksimilijan Kraus.

Kraus je za Kosovo onlajn rekao da je Šider po pitanju izbora u Srbiji zauzeo pristrasan stav, a da sam nije indentifikovao bilo kakve izborne nepravilnosti.

- To je sumnjivo, ali tipično za njega i njegovu stranku. Očigledno želi da podrži opoziciju u Srbiji. To je naravno legitimno, ali to treba otvoreno reći, a ne tvrditi da ste nepristrasni - naglasio je Kraus.

Andreas Šider foto: snapshot/Future Image/D Anoraganingrum / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na pitanje kako ocenjuje delovanje brojnih kosovskih lobista iz Austrije, na čelu sa bivšim i aktuelnim političarima od Kati Šneberger, preko Andreasa Šidera do Lukasa Mandla, Kraus je istakao da su se SPO, ali i Narodna partija Austrije (OVP), često jednostrano zalagale za interese Kosova, bez objektivnog pristupa.

- Siguran sam da će građani Austrije srpskog porekla na izborima za Evropski parlament, 9. juna moći da naprave razliku ko će se prema Srbiji ponašati pošteno, neutralno i objektivno. FPO, sa šefom delegacije u Briselu, Haraldom Vilimskim, najbolji je izbor - poručio je Kraus.

On je naglasio da se po pitanju Kosova mora poštovati međunarodno pravo.

- Nažalost, postoje države EU, ali i političari u Austriji, koji primenjuju dvostruke standarde. S naše tačke gledišta, Austrija treba da se ponaša neutralno u dijalogu Kosova i Srbije. Austrija je uvek bila dobro mesto za međunarodne pregovore i trebalo bi da bude i po pitanju odnosa Srbije i Kosova. Stav FPO je jasan - međunarodni sporazumi moraju poštovati sve strane - podvukao je Kraus.

(Kurir.rs/Kosovo onlajn/K. P.)