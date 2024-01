IME RAKETA "DŽAVELIN" U STVARI ZNAČI OVO! Šainović: Taj naziv ima VEOMA RUŽNU simboliku, njihova isporuka je više nego vojna pomoć

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se, na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, sa Evropskim posrednikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Vučić kaže da je sa Lajčakom imao otvoren razgovor o situaciji na KiM i pretnjama sa kojima se svakodnevno suočavaju Srbi.

foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

Nikola Šainović, nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik Vlade Jugoslavije i Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji

- Prvo, mi imamo Kurtija koji pravi problem za problemom očigledno po nekom planu. Negde postoji neki plan po kome on postupa i zaoštrava situaciju korak po korak. Govorimo o mogućim budućim izborima, ali smo već imali ove nelegitimne gradonačelnike koji su napravili ogromnu štetu i napravili su, da tako kažem za Kurtija, jednu destruktivnu situaciju. Tako da sad kad se izabere nova vlast, to treba da pokuša da vrati nazad. I to ide sa odlukom da patrole, kosovske policije nose duga oružja na severu.

foto: Kurir televizija

- Amerika hoće da im proda antitenkovska oružja, Džavelin rakete, koje su više politički gest. One znače i oružano, ali pre svega je politički gest, a inače džavelin znači koplje. Tako da je baš ružan simbol. I sad ova pretnja da će se isključiti dinar. E sad da isključite dinar to znači isključite platni promet. To direktno pogađa sve Srbe koje imaju primanja u dinarima, penzije i ostalo. I pogađa sve institucije Srbije na Kosovu. Školstvo i obrazovanje. To je frontalni napad na potpuno novom nivou - rekao je Šinović i dodao:

- Imali smo razne probleme, ali taj element svakodnevnog, vitalnog života, finansije, penzije, plate, osiguranje, socijalna zaštita, to je sve funkcionisalo. Ovo predstavlja jednu ogromnu pretnju. Jedno je što to može bitno da zakomplikuje život našim građanima, i drugo što ja mislim može da znači prekid svakih pregovora.

Šljivančanin je izjavio da se pritisci na Srbiju inteziviraju.

foto: Kurir televizija

- Pa vidite to je sve delo ovih koji su smisili tako nešto da rade protiv Srbije i srpskog naroda i svih poštenih građana koji tamo žive i podržavaju to što je ispravno. Evo, i Nikola, i ja, i prošli smo mnoge orture, nepravedno, nezakonsk. Sudili su nam, pa su nas odbacivali, čak i neki koji su bili u vlasti u svojoj državi umesto da ti pomognu, druge su pomagali, a sve su to izmisili ovi koji tako rade i prema Kosovu i Metohiji - kaže Šljivančanin i dodaje:

- Kurti je taj jedini koji eto sprovodi tako nešto, a pritisci se stalno vrše, vidite kako idu sve neke mere, postepeno, postepeno, postepeno, a stalno vrše pritisak na Srbiju.

