ČELNICI OPŠTINA: "Srbija 2027" donosi nam bolji život i povratak naših ljudi iz dijaspore!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u okviru projekta "Srbija 2027 - Skok u budućnost" najavio razvoj brojnih gradova i opština širom Srbije, u kojima će biti građeni mostovi, vidikovci, putevi koji će spajati banje, prirodnjački centri... Čelnici tih opština i gradova poručili su za Kurir da će to preporoditi njihova mesta, doneti bolji standard građanima, te omogućiti brojne benefite poput rasta turizma, ali i povratka naših ljudi iz dijaspore.

Vučić je najavio da plan, između ostalog, ima za cilj da ujedini celu Srbiju, te će se graditi i stvari koje ljudi nisu očekivali i da će moći da se vide potpuno novo Lebane, potpuno novi Kablar, te skajvok u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i mnoge druge projekte. Istakao je i da će biti promenjena slika juga Srbije, te ukazao i da taj kraj naše zemlje ima ogromnu perspektivu.

Meka za turiste

Najavljeni su i gradnja mosta-pasarele do tvrđave Maglič, Edukativno-ekološki park u Svilajncu, biciklističke staze od Velikog Gradišta do Golupca, pa gondole Zlatibor - Pribojska Banja i gondola Goč - Vrnjačka Banja, kao i ulaganja u seoski turizam, radovi na Bujanovačkoj Banji, Niškoj Banji, Banji Rusanda...

Milan Stamatović, predsednik Opštine Čajetina, za Kurir poručuje da će najavljeni projekti u toj opštini znatno uticati na rast zaposlenosti, standard građana, kao i razvoj turizma.

- Najavljeni projekti imaju značaj za čitav Zlatiborski okrug, razvijaće se turizam i u opštinama Priboj, Nova Varoš, Prijepolje... Svi projekti koji su u funkciji razvoja turizma veoma su značajni jer će popraviti standard građana i povećati broj turista. Kada se sprovede sve najavljeno, bukvalno nećemo moći da primimo sve turiste, kako iz Srbije tako iz Evrope i sveta, jer je naš kraj zanimljiv i ljudima iz Emirata, Kine... Bićemo u mogućnosti da dodatno popravimo komfor i uslugu za turiste, koji već sada dolaze u velikom broju, a ne sumnjam da će privući i naše ljude da se vrate iz dijaspore jer će moći da žive u zdravoj sredini sa svim potrebnim sadržajima - naveo je Stamatović.

Novo lice Lebana

Goran Jović, direktor Regionalne privredne komore za Jablanički i Pčinjski okrug i član Radne grupe Vlade Srbije za razvoj južne i jugozapadne Srbije, za Kurir ističe da je posebno srećan što je velika pažnja ukazana toj opštini, na koju su, kako kaže, svi bili zaboravili.

- Jednim delom sam i sam učestvovao u pokretanju plana za obnovu Lebana, koje je decenijama bilo na dnu letvice lokalnim samoupravama. Od velikog značaja nam je izgradnja puta preko Radan planine, jer će povezivati dva okruga i pet banja. To će bukvalno podignuti ovaj kraj! A posle toliko vremena, nedavno je ovde otvorena i jedna fabrika, a radi se i na uređenju pijace, hotela... Nisu sve samo planovi na papiru, već se radi na projektima. Dobićemo novo lice Lebana i sami nismo verovali da će to da se desi - kaže Jović.

On navodi da će i Caričin grad izuzetno doprineti rastu turizma, jer je u pitanju vrlo specifično i autentično mesto.

- Sve ovo zajedno je velika stvar za nas i za život naših građana - zaključio je Goran Jović.

- Novi most i obilaznica oko Svilajnca su najveći infrastrukturni projekat od Drugog svetskog rata na teritoriji naše opštine. Bez tog mosta mi ne možemo da razvijamo privredu, jer imamo stari most i čeka se po pola sata na ulazu i izlazu. Obilaznica će imati sedam novih ulaza i izlaza iz grada i grad će moći da se širi. Takođe, Edukativno-ekološki park je najveći projekat te vrste u ovom delu Evrope, koji će biti urađen i ima za cilj da edukuje sve ljude o ekologiji, a znači i nova radna mesta i još jedan turistički objekat. Zato očekujemo da se, kada sve bude realizovano, broj turističkih poseta sa sadašnjih 100.000 najmanje duplira - kazao je Milanović za Kurir.

Kraljevo

Terzić: Važna je briga o manjim gradovima i selima

Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva, kaže za Kurir da su projekti koje je predsednik najavio od velike važnosti za Kraljevo.

- Izuzetno je značajno što će biti završena deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana, a već 2026. čitav Moravski koridor. Biće izgrađena i brza saobraćajnica, što će mnogo značiti Kraljevčanima, ljudima u Novom Pazaru i našoj braći na severu Kosova. Takođe, biće izgrađena i pasarela i most koji će sve turiste voditi do tvrđave Maglič i ona će postati vidljivija, pa ćemo, uz srednjovekovne manastire, imati još jedan objekat koji će ojačati turistički potencijal. Značajna su ulaganja i u zdravstvo, dijagnostički centar i velika ulaganja u putnu infrastrukturu, pogotovo u seoske puteve, što će značiti ljudima na seoskom području. Veoma je značajno što predsednik ne brine samo o Beogradu i velikim gradovima već i o manjim gradovima i selima - naglasio je Terzić.