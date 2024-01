BEDAN NAPAD ĐILASA NA NOVINARE I MEDIJE! Ljiljana Smajlović oštro reagovala na pismo lidera SSP upućeno RTS

Novinarka Ljiljana Smajlović ocenila je da je ton u pismu lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa u pismu upućenom Radioteleviziji Srbije preteći, a pojedini delovi preteći i bedni.

- Meni se odgovor RTS više dopao nego Željku (Željku Bodrožiću, predsedniku NUNS koji je gostovao u istoj emisiji na televiziji Prva, prim. aut). Čak mi ne liči na stil Ivana Radovanovića, naprotiv, meni baš liči na dobar stil Nenada Stefanovića koji je urednik informativnog programa. Jako mu zavidim na onoj formulaciji izveštavanje sa učestvovanjem, ja bih dodala nekad i huškanjem, koje konkurencija opoziciona na televizijama primenjuje u izveštavanju sa događaja koje podržava... A kod Đilasa mi se jako nije dopalo, vidim da Željko nije čitao taj odgovor, prilično bedan i nizak napad na Milicu Nedić i onaj preteći ton koji je karakterističan za Đilasa, prilično arogantan ton prema medijima i novinarima. Ono kad on kaže "Evo sad ću da vam kažem za vašu Milicu Nedić, ona je pre 20 ili 30 godina ostala neko vreme na Studiju B", nakon što su radikali preko noći uzeli pod svoje Studio B. Ne znamo ni koliko je ostala ni kako je našla novi posao. Bila je tad vrlo mlada novinarka i to mi se čini strašno nekorektno. On u odgovoru ne priča o tome kako Milica radi, ne pominje neki primer iz Miličinog "Dnevnika" ili izveštaja, nego on iznosi nešto iz njene biografije kada je bila mlada, ne znam koliko je godina tada mogla da ima, i plus kaže: "A ako nastavite sa mnom da se raspravljate, tako ću krenuti o svima da iznosim". Nekako mi je to ispod dostojanstva - izjavila je Ljiljana Smajlović u današnjoj emisiji "Jutro na Prvoj".

Voditeljka je podsetila na reči iz Đilasovog pisma: "Jednom sa radikalima, uvek sa radikalima. Pošto ću i dalje, gospodo s RTS, na vaše laži o meni odgovarati bolnom istinom o vama, predlažem vam da prestanete s pismima. Ne isplati vam se".