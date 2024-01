VLADIMIR LUČIĆ: Ambasadorima smo objasnili da prištinska Agencija za zaštitu konkurencije radi protiv propisa evropske prakse

Lučić je istakao da nakon razgovora sa predstavnicima međunarodne zajednice ima pozitivne utiske i da očekuje njihovu podršku, te da će se i ovaj segment rešiti u interesu ćerke kompanije koja posluje na Kosovu.

„Posle svih sastanaka mogu da kažem da smo izuzetno zadovoljni, da smo dobili priliku i da smo dobro objasnili koliko Agencija za zaštitu konkurencije prištinska radi protiv svih normi i propisa evropske prakse. Očekujem da će nam pomoći pre svega predstavnci EU, zato što Evropska komisija monitoriše rad Agencije za zaštitu konkurencije. Informisali smo ambasadore da smo pokrenuli sudski spor, da smo potpuno uvereni da ćemo dobiti taj spor i očekujemo da Agencija za zaštitu konkurencije do kraja tog pravnog postupka više neće preduzimati agresivne akcije prema Telekomu Srbija“, rekao je Lučić.

Na sastancima je bilo reči i o dobijanju treće licence, rekao je Lučić i istakao da ne očekuje brzo rešenje po tom pitanju, ali da se nada da će do toga doći naredne godine.

foto: Kurir

„Probaćemo što više da pripremimo to, jer mislim da je ključ za oslonac naše mobilne telefonije na KiM da ljudi, pogotovu u srpskim enklavama, imaju odličnu mobilnu mrežu i da dobijemo tu treću licencu. A što se tiče ovog najakutnijeg napada Agencije za zaštitu konkurencije, koji je krenuo avgusta, u trenutku kada su nas gasili, ja očekujem da će to ići ka rešenju, u pozitivnom za nas, jer je to jedino logično i normlano rešenje u skladu sa svim standardima Evrope“, rekao je Lučić.

Agencija Kosova za zaštitu konkurencije kaznila je preduzeće MTS - ogranak Telekoma na Kosovu, novčanom kaznom od preko 1.5 miliona evra za navodno nezakonito preuzimanje kablovskog operatera.

„Nije samo što nas je kaznila, već proba retroaktivno da nam oduzme četiri kablovska operatora koje smo spojili 2019. godine i sprečila je da kupimo jednog malog kablovskog operatera u Gračanici. Naš zahtev je da sve te destruktivne radnje, naplatu i retroaktivno analizu tih kablovaskih operatera po novom zakonu, što je jedna pravna nelogičnost, da to ne rade dok se ne završi sudski spor koji će, sigurni smo, biti na našoj strani i da preinače odluku koju su doneli da nam zabrane akviziciju malog kablovskog operatera zato što mi imamo plan još da kupujemo i ovde da se širimo“, rekao je Lučić.

Lučić će se, kako je najavio, narednog ponedeljka sastati i sa ambasadorom Velike Britanije na Kosovu.

Kurir.rs/Kosovo online