"OD KVINTE NE OČEKUJEMO FLOSKULE, VEĆ AKCIJU" Milovan Drecun o ukidanju dinara na KiM: Zna se da je Kurti krivac, OVO MU JE CILJ

"Svaka formalna reč bila bi suvišna", jedino je saopštenje iz kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučiča nakon jučerašnjeg sastanka sa ambasadorima zemalja Kvinte, delegacijom EU i predstavnikom Ambasade SAD zbog odluke Prištine da od danas ukine upotrebu srpskog dinara na Kosovu i Metohiji. Podsetimo, prvi zamenik premijera u Prištini Besnik Bisljimi izjavio je da se vlada zalaže za međutranzitni period kako bi se građani prilagodili novoj uredbi Centralne banke o evru, kao jedinoj valuti u upotrebi na Kosovu i Metohiji, a koja stupa na snagu danas. O ukidanju dinara na Kosovu za "Puls Srbije" pričao je predsednik Skupštinskog odbora za KiM, Milovan Drecun.

- Postoje tvrdnje da je Kurti krivac, ali se ništa ne preduzima da se zaustavi da i dalje bude krivac. Znate, od zemalja Kvinte se očekuje akcija, očekuje se rezultat. Ne floskule, ne nekakve verbalne izjave, verbalne osude, znamo ko je kriv ili upozorenja prema Kurtiju, odaj malo ponovo razmotri se. Evo, oni su ponovo razmotrili na zahtevstvu Stejt deparmtmenta, da li su ukinuli, nisu. Da li su odložili realizaciju, nisu. Bisljimi i kaže onako veoma diplomatski, mi ćemo dovesti neki tranzitni period da bismo omogućili građanima da poštuju ovu odluku. Dakle, da bi je implementirali što lakše. Time su navodno napravili veliki ustupak srpskoj strani i njihovim saveznicima. Na zapadu, znate, svi komentari su zaista postali suvišni. Svi komentari mogu da stanu samo u jednu jedinu reč, a to je proterivanje - započeo je Drecun, pa nastavio:

- Sve što Kurti radi ima za cilj proterivanje države Srbije sa Kosova i Metohije i proterivanje srpskog naroda. Nema ni jedne druge kvalifikacije, ni jednog drugog načina da se okarakteriše to što on radi. Proterivanje. I to je njegov konačni cilj. Ali to proterivanje on želi da iskoristi da bi Beograd naterao, da bi izvršio snažan pritisak na Beograd da prihvati ono što bi Kurti želeo.

