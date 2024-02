"NA KiM JE KAO U GAZI, SAMO ŠTO NE LETE RAKETE!" Prof. Bratina: Bojim se neće više moći da se vode ovako mirnodopske politike

Pripadnici kosovske policije izvršili su juče pretres improvizovane ambulante u Prištini, i izveli grupu lekara i medicinskog osoblja zdrastvenog sistema Vlade Srbije koji pružaju zdrastvenu negu preostalim Srbima u tom gradu.

O aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Ibra Ibrahimović, Biro za borbu protiv trgovine ljudima i prof. Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Bratina je komentarisao sastanak predsenika Vučoća sa predstavnicima Kvinte i to što nakon sastanka nije bilo izjava.

foto: Kurir televizija

- Znate, to što nije bilo izjava, to sigurno znači da nije bilo ni rezultata sastanka. Drugim rečima, obrazac koji se već formirao proteklih godinu i po dana, to je da se najavi neprihvatljiva mera, da neko odgovara navodno Kurtija. On na neko vreme to povuče, a onda posle toga primeni. Vidimo tablice, vidimo lične karte, i vidimo, da ne navodim druge primene, vidimo sada i ovaj slučaj - rekao je Bratina i dodao:

- U ovom slučaju samo je postupak malo skraćen, nije išlo po obrazcu da on odlože, nego su ukazali da imamo periode tranzicije, što je eufemizam za odlaganje. Ono što je, čime sam ja užasnut, to je broj komplikacija koji donosi ovo. Znate, nekako u svojoj borbi na Kosovu i Metohiju preživećemo mi i ovakvu stvar, ali je osećanje naroda sve teže i teže. Ja znam da mi moramo da budemo strpljivi, da moramo da izdržimo na neki način, ali ovo postaje sve više i više nemoguće izdržati. Znate li broj starijih ljudi koji su se danas probudili i shvatili da u stvari žive u drugoj zemlji jer moraju da plaćaju u drugoj novčanoj jedinici?

foto: Kurir televizija

Konstatovao je da je stanje na KiM zabrinjavajuće:

- Kad me pitaju kako je dole, ja kažem pa znate, to je isto kao Gaza, samo ne lete rakete. Oni kažu pa da, ali ne lete rakete. A kad ne lete rakete, ostaje još mnogo toga užasnog, što ljudi na Kosovu i Metohiji vrlo teško preživljavaju. Drugim rečima, udruženI zločinački poduhvat, otimanje Kosova od Srbije se nastavlja. I ja se bojim da dolazimo u Tesnac kada neće više moći da se vode ovako mirnodopske i jednostavne politike.

Ibrahimović je ocenio da Kurti sve radi uz podršku zemalja Kvinte.

foto: Kurir televizija

Definitivno, ako smo postavili pitanje u prošlosti da li Kurti ovo sve radi samoinicijativno ili ne, definitivno sada vidimo da on to radi uz podršku zemalja, pre svega Kvinte. Dakle, on to samostalno ne bi mogao da radi i ovi članci i uopšte ono što je profesor rekao pritisak Kvinte da se nešto odloži i da se privremeno zaustavi, jeste sve u sklopu toga da srpski narod na Kosovu i Metohiji polako prihvati tu kuvanu žabu i da pristane na sve ono što im Kurti i kosovska vlada isporučuju - rekao je Ibrahimović i dodao:

- Kurti definitivno nastavlja politiku čiji je osnov definitivno proterivanje Srba sa Kosova i Metohije i ovo je zaista jedan atak na Srbe, dakle direktno ugrožavanje egzistencije. Nisam siguran da će ove teme o kojima danas pričamo uopšte biti aktuelne jer, znate, demografija je nemilosrdna. Dakle, od 1. januara kada je ukinuta vizina liberalizacija na Kosovu i Metohiji otišlo je preko 100.000 što Albanaca, ali je otišao i jedan deo Srba. Za pet godina ovi problemi će nestati, Kurti zaista ovo sve koristi u prikupljanju svojih političkih poena na Kosovu i Metohiji, ali verujte mi, ljudi na Kosovu i Metohiji ne žele više sukoba s Albancima. Ni jedni ni drugi više ne žele sukobe Kurtijevoj politici to odgovara. On ima podršku, definitivno i nisam siguran da će za 5, 6, 7, 8 godina na tim prostorima uopšte biti ljudi.

