VUČIĆ NAKON SASTANKA SA PISTORIJUSOM: Osetljivi smo na mešanje u naša unutrašnja pitanja, ISTO KAO I VI! Niko nam neće NAREĐIVATI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Nemačke Borisom Pistorijusom, nakon čega su se obratili javnosti.

16.31 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić kaže da je razgovor bio otvoren i iskren, i da je zadovoljan zbog toga.

- Nemačka je naš najvažniji ekonomski partner, oni su na prvom mestu. Druga je NR Kina. Nemačka je ubedljivo najznačajniji partner. Naš izvoz je milijardu i sto miliona, ukupno je to oko 11 milijardi. To pokazuje značaj Nemačke - kazao je on.

Vučić ističe da Srbija ima veći BDP nego sve druge zemlje Zapadnog Balkana, ali da moramo da nastavimo da napredujemo.

- Članstvo u EU je za nas ključno, i ja sam rekao ministru Pistorijusu da je za nas izuzetno važna ideja jedinstvenog tržišta u regionu. Pričali smo i o situaciji na KIM, i iako imamo različita mišljenja, saglasni smo da su mir i stabilnost najvažniji za sve nas, i da nikome sukobi nisu u interesu - kazao je Vučić.

On ističe da je dao reč da Srbija nikoga neće iznenaditi vojnim potezima, i da njegova reč znači više nego mnogi potpisi.

- Što se tiče RS i BiH ponovio sam nešto što svi znate, a to je da poštujemo teritorijalni integritet BiH, i nikada ga nije dovodila u pitanje. Kao što nije dovodila u pitanje integritet RS u okviru BiH - rekao je predsednik.

Kazao je i da je Nemačka jedan od glavnih protagonista nezavisnosti Kosova, a da mi imamo potpuno drugačiji stav.

foto: Petar Aleksić

- Ali dobro razumemo da je dijalog jedino rešenje za izlaz iz krize. Naši organi provode istragu po pitanju događaja od 24. septembra. Ali molimo i vas Nemce da u okviru Euleksa da se pokrene istraga o pokušajima ubistva sedmorice Srba, od toga dvoje dece, koji su nosili krst i badnjak. Ili oni koji su pokušali da ubiju Dragišu Galjaka. Voleli bismo da se standardi izjednače - dodaje Vučić.

Predsednik kaže da je u skladu sa poveljama UN i prihvaćenim dogovorima, ukidanje dinara na KiM potpuno nezakonito.

- Finansiranje školstva i zdravstva je deo Briselskog sporazuma, želim da to znate. Ne postoji nijedan drugi papir koji pokazuje nešto drugo. Jedini cilj Kurtija je etničko čišćenje KiM - rekao je on.

Vučić je ponovio da su izbori održani u Srbiji bili veoma fer i pošteni, i da će prihvatiti sve preporuke ODIHR-a.

- Pozvali smo predstavnike ODIHR-a da posmatraju naše lokalne izbore. To nije naša obaveza, ali smo uradili to zato što mi ništa ne krijemo. Imamo jasan legitimitet za svakoga ko želi da posmatra stanje u našoj zemlji. Smatram da je veoma važno da se poštuju pravila i međunarodne norme. Ali smatram da mora da se smanji mešanje u unutrašnje poslove Srbije, pošto se ni mi ne mešamo u tuđa posla - ističe predsednik.

foto: Petar Aleksić

Kaže da što se tiče odnosa prema Rusiji Srbija ima specifičan odnos.

- Tačno je sve što je rekao Boris Pistorijus govorio o teritorijalnom integritetu Ukrajine, ali i mi na Zapadnom Balkanu najbolje znamo kako je kada neko udara na vaš teritorijalni integritet. Dve godine nisam video predsednika Putina, osim veoma kratko na samitu u Kini, niti šta krijemo niti bilo šta radimo protivpravno - rekao je Vučić.

On ističe da je ponosan što pripada jednoj slobodarskoj zemlji, i zahvalio se Pistorijusu na podršci.

16.27 - Obraćanje Borisa Pistorijusa

Nemački ministar odbrane kaže da je razgovor bio kratak ali iskren, i zahvalio se predsedniku Vučiću.

- U našem zajedničkom interesu je da na zapadnom Balkanu vladaju mir i prosperitet. Srbija je važan ekonomski činilac na Balkanu i važan partner Nemačke - rekao je Pistorijus.

On ističe da vidi veliki potencijal za razvoj na Zapadnom Balkanu.

foto: Printscreen/Video Plus

- Važno nam je da Srbija ne podrži secesionističke tendencije u RS, a moram reći i da eskalacija donosi štetu perspektivi članstva u EU. Mudrost političkog života je da svako mora napraviti kompromise, moramo premostiti prošlost i da sprečimo spirale eskalacije - kazao je Pistorijus.

Nemački ministar kaže da je imperativ za sve da se vrate pregovoru, govoreći o KiM.

- Pozvao sam na dijalog i u Prištini, i mislim da se svaka mera mora donositi na adekvatan način, sa prelaznim rokovima. Tu govorim o dinaru. Niko ne sme da zaoštrava situaciju - kazao je on.

Pistorijus kaže da je Rusija donela rat u Ukrajinu, koji traje već dve godine.

- To je pokušaj podrivanja našeg načina života u slobodi. EU i NATO podržavaju Ukrajinu, i uradićemo sve da podržimo Kijev. Sankcije su važno sredstvo za to, i Srbija bi se kao kandidat trebala pridružiti sankcijama - kazao je nemački ministar.

foto: Petar Aleksić

On navodi da je važno da Srbija i tzv. Kosovo nastave da sprovode dogovoreno, i kaže da ga je Vučić uverio da sa strane Srbije neće biti podrivanja mira i stabilnosti.

- Govorili smo i o ODIHR-u, i predsednik je rekao da će se ukloniti sve manjkavosti. Veoma sam zahvalan predsedniku, i hvala na dobrom i otvorenom razgovoru - kazao je nemački ministar.

Odgovor na pitanja novinara

Na pitanje novinara FAZ o mešanju stranih faktora u izbore i o predočavanju dokaza o tome, Vučić kaže da nije mislio na Rusiju kada je govorio o tome.

- Čim završimo izveštaj predstavićemo ga. Da li postoji ruska propaganda, pa postoji. Postoji i neka druga. Samo morate imati u vidu da onoliko koliko ste vi osetljivi na mešanje u vaše stvari, i mi smo osetljivi na to. Mi smo ozbiljna zemlja i država, i ne sastavljamo izveštaje na osnovu glasina. Mi ćemo prvo partnere obavestiti o tome, da dobijemo prave odgovore. A ne da predstavljamo stvari sa društvenih mreža. To nije ozbiljno - rekao je on.

Pistorijus na pitanje na osnovu čega Nemačka naoružava Prištinu kaže da Berlin naoružava i Srbiju.

foto: Petar Aleksić

- Mi ne isporučujemo ofanzivno oružje, već samo za odbranu. Iz naše perspektive mi smo priznali Kosovo, i naš cilj u regionu su mir i stabilnost, kao i zajedničko približavanje EU. Važni su tu dobrosusedski uslovi, i to je osnovni preduslov za stabilnost - rekao je on.

Predsednik Vučić kaže da je danas Priština protivpravno zaustavila transport sa novcem.

- Ako je Priština suverena država, što nas onda pozivate na dijalog. Ako na sve imaju pravo, zašto vam je potrebna Srbija. I na to nema odgovora. Teška je situacija za naš narod i gledaćemo da rešavamo te probleme. Novac ćemo ovako ili onako da rešavamo. Čućete o tome i u mom govoru na sednici SB UN, ako je u međuvremenu ne zatvore. Neke od kvalifikacija koje se dešavaju na KiM, i koje će imati pravne konsekvence - kaže predsednik Srbije.

Pistorijus kaže da je Zapadni Balkan deo Evrope, i da u to nema sumnje, na šta je predsednik Vučić rekao da nije na to mislio.

- Ne postoji odgovor na dva pitanja. Pitanje je po kom to međunarodnom aktu Kosovo može da bude naoružavano, jer taj akt ne postoji. Postoje akti pojedinih država koje su priznale Kosovo. I sa druge strane što se tiče samog dijaloga, mi smo u dijalog pozvani zato što drugačije vidimo pravnu prirodu situacije na KiM. Ako smo tu samo da verifikujemo ono što Priština odluči, mi onda vama nismo potrebni. 11 godina čekamo da se formira ZSO, i to nije urađeno. Činili smo brojne ustupke, a jednu jedinu obavezu koju je Priština prihvatila nije ispunila - odgovorio je predsednik.

foto: Petar Aleksić

Na pitanje novinara o ruskom uticaju u Srbiji i putu Beograda u EU, Pistorijus kaže da tu nije reč o ponudama već o perspektivama.

- Naglasio sam koliki značaj Nemačka pridaje stupanju u EU zemalja Zapadnog Balkana. Koliki je ruski uticaj u Srbiji na to će svako dati svoj odgovor. Srbija mora da preuzme odgovornost za svoju ulogu u regionu, i kako će komunicirati sa svim poteškoćama. Nema puta u EU preko konflikata u regionu, i to svakome mora biti u interesu - kazao je Pistorijus.

Vučić je nemačkom novinaru rekao da Rusi koji su u Srbiji su uglavnom orijentisani protiv Putina, dok su Ukrajinci u Srbiji uglavnom sa rusofonih područja i imaju pozitivno gledište na Moskvu.

- To nije veliki broj, oko 50.000. Što se ruskog uticaja tiče, ekonomski je neuporedivo manji nego nemački. Što se političkog uticaja tiče, na nekoga imaju uticaj, na nekoga nemaju. Na predsednika države, predsednika Vlade i Skupštine niko nema uticaj! Niko ne može da mi naređuje, ni iz Vašigtona, Moskve ili Berlina! Hvala gospodinu Pistorijusu što je strateški govorio o našim zadacima i obavezama, ali i našoj budućnosti, pošto verujem da je govorio otvoreno - kaže predsednik Srbije.

Dodaje da Srbija sama donosi odluke, ni pod čijim uticajem, i tako će biti i ubuduće.

Kurir.rs