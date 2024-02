PREMIJERKA BRNABIĆ O REZOLUCIJI EP: Zamislite da srpski parlament traži međunarodnu istragu o izborima u Nemačkoj

Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je danas da je teže postati odbornik u gradu Beogradu, nego poslanik u Evropskom parlamentu, s obzirom na to da je u nekim zemljama izlaznost na izborima za poslanike EP oko 20 procenata.

Ona je zamolila građane da zamisle situaciju u kojoj srpski parlament donosi rezoluciju o međunarodnoj istrazi o izborima u Nemačkoj, a da u našu skupštinu dođu nemački poslanici koji će tome aplaudirati.

- Zamislite kada bi srpski parlament doneo rezoluciju u kome bi rekao da su na izborima u Nemačkoj poništeni izbori na preko 400 biračkih mesta, a epilog se znao tek tri godine kasnije, mi verujemo da je izborna volja nemačkog naroda, posebno u Berlinu ozbiljno izigrana, i naš parlament usvaja ovu rezoluciju da vi malo povedete računa kako se to radi. A pošto smo zabrinuti da vaše institucije ne rade svoj posao, pošto je pravda došla kasnije, tek nakon tri godine, mi donosimo odluku da pokrećemo međunarodnu istragu o vašim izborima i o toj istrazi ima da se obavesti srpski parlament! Usvojeno, super. A onda, kao šlag na tortu, da ovde u Beograd dođe opozicija iz nemačkog parlamenta da prisustvuje sednici u Narodnoj skupštini Republike Srbije kada bude usvajana rezolucija o izborima u Nemačkoj i da tapšu. Da li mislite da bi neki Nemac to sebi dozvolio? Jedan Francuz? Britanac, Italijan? Niko! Samo mi imamo takvu opoziciju, tu podaničku opoziciju koja će da ode tamo i tapše zato što neko traži međunarodnu istragu. Neko ko veze nema da se usudi da traži bilo šta od Srbije. Te rezolucije nisu obavezujuće ni za koga, ni za članice evropske unije a pogotovo za Srbiju - istakla je Brnabić.

Premijerka je istakla da pojedini evroparlamentarci, za koje je glasalo nekoliko hiljada ljudi, zahtevaju međunarodnu istragu o izborima u jednoj suverenoj državi, o kojima će oni biti obavešteni.

- Izlaznost u nekim zemljama za poslanike koji će ih predstavljati u EP je nešto iznad 20 % što dakle nije dovoljno glasova da postanete gradski odbornik u Beogradu na primer, ali je dovoljno da postanete evroparlamentarac. Dakle, neki evroposlanik koji je u nekoj zemlji dobio 7 hiljada glasova, sa kojim brojem ne bi mogao da bude ni odbornik u gradskoj skupštini u jednoj našoj opštini, oni traže istragu o Srbiji, o kojoj će biti obavešten Evropski parlament. A Srbija, naš narod? Koga briga? Taj podanički odnos naše opozicije ka inostranstvu je toliko tužan da je o tome čak i teško govoriti. Naša opozicija se tome raduje, raduje se nečemu čime se potpuno ukida suverenitet svoje zemlje. Ne razumem kako to mogu da rade svojoj zemlji pa čak ni samima sebi. Oni su lobirali da se tako nešto usvoji i time su rekli da oni kao narodni poslanici nisu važni, već im je važan Tonino Picula, Josip Juratović. Oni time kažu da su oni samo narodni poslanici u Srbiji, a ovi drugi su veliki evroparlamentarci. Ja sam u svojoj zemlji dobio 5,10 puta više glasova ali je on važniji zato što je evroparlamentarac. U njegovoj zemlji je za njega glasalo 7 hiljada ljudi, ali on je evroparlamentarac važno je šta će on reći . izjavila je Brnabić na Hepi televiziji.

Kurir.rs