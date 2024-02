HOVENIJER OZBILJNO ZAPRETIO PRIŠTINI ZBOG DINARA: Ukoliko ne budete uzeli u obzir naše savete, BIĆE POSLEDICA!

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Džefri Hovenijer izjavio je da bi privremene prištinske institucije trebalo da odlože primenu uredbe Centralne banke, kao i da će se suočiti sa "posledicama u kvalitetu partnerstva sa SAD", ukoliko ne poslušaju njihove savete, prenosi Blic intervju za RTV21.

On je rekao da je i po Ahtisarijevom planu prihvaćeno da Srbija ima apsolutno pravo da pruži finansijsku podršku srpskoj etničkoj zajednici na KiM.

- Nije se unapred radilo na utvrđivanju alternativnih načina da se omogući nastavak isplate socijalnih davanja. To je ono što nas brine. Penzionerka, samohrana majka, neko ko je ranjiv, ko računa na te alate. Iznenađeni smo činjenicom da nije učinjen nikakav napor unapred da se ovo o ovome promisli i da se imaju strategije za ublažavanje ovog problema - rekao je Hovenijer.

Ističe da Beograd ima pravo da i dalje finansira i podržava zdravstveni i obrazovni sistem.

- Nadamo se da će Vlada Kosova poslušati šta mi govorimo i prilagoditi se. Ukoliko vlada odluči da ne uzme u obzir naše savete ili da nas sasluša, postoje jasne posledice po kvalitet našeg partnerstva. Kao što sam rekao i kao što je rečeno iz Vašingtona to utiče na našu sposobnost da budemo efikasni zagovornici Kosova u međunarodnoj areni. Mi to ne želimo. Želim da budem veoma efikasan zagovornik Kosova. Dakle, sve što mogu da kažem je stepen u kojem vlada ne bude partner u ovome, to će uticati na kvalitet našeg partnerstva - rekao je on.

Na pitanje da li će to uticati na naoružavanje Prištine on je rekao da će SAD nastaviti da podržavaju Prištinu u vezi takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga, ali da će na to uticati koliko je partnerstvo jako.

- Očekujem da će Vlada Kosova raditi sa nama na poboljšanju i jačanju našeg partnerstva - rekao je Hovenijer.

On je rekao i da se nada da će se uskoro završiti proces oko izbora novih gradonačelnika u četiri opštine na severu KiM i istakao da je važno da građani imaju priliku da iskoriste svoje pravo na smenu izabranih predstavnika ako to žele.

Kurir.rs/Blic/RTV21/Prenosi: A.Ć.