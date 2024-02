DAČIĆ O SEDNICI SB UN: Videće se ko je glavni krivac za stanje na Kosovu i Metohiji

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da će večerašnja sednica Saveta bezbednosti UN pokazatri u kakvoj situaciji žive Srbi na Kosovu i Metohiji i ko je za to glavni krivac.

Dačič je za televiziju B92 potvrdio da će ta sednica biti otvorena za javnost, te dodao da "nije predviđeno da dodje do donošenja nekog akta".

"Nije pripremljena neka rezolucija ili odluka, neće biti ni sapštenja jer je sednica otvorena...", kazao je Dačić.

Vanredna sednica SB UN o stanju na Kosovu i Metohiji, zakazana na zahtev Srbije, počinje večeras u 21.00 a govoriće predsednik Repubike Aleksandar Vučić.

Prema Dačićevim rečima, na sednice će govoriti i šefica Misije UN na Kosovu (UNMIK) Karolin Zijade (Caroline Ziadeh), kosovski premijer Aljbin Kurti kao i predstavnici zemalja članica SB.

Rekao je da će Vučić izneti "sve činjenice" vezano za aktuelno stanje na Kosovu i da je, kako je ocenio, veoma značajno da ceo svet čuje i vidi kakva je situacija i ko je za to glavni krivac.

"Čak i na Kosovu sam video izjave nekih političara i bivših diplomata da je to (sednica SB UN ) autogol za Kurtija jer je dozvolio da ova tema bude na SB i da je to rezultat Kurtijevog manira da izaziva krize", rekao je Dačić.

On je kazao da ta sednica može da dovede do boljeg razumevanja situacije i do jasnije slike o stanju na Kosovu.

