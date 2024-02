Sednica Saveta bezbednosti UN o krizi na KiM, na zahtev Republike Srbije, biće održana u četvrtak u 21 čas po našem vremenu. I dalje je veliko pitanje da li će sednica biti otvorena ili zatvorena za javnost.

Šta možemo da očekujemo od ove sednice, voditeljka jutarnjeg programa Redakcija Olja Lazarević razgovarala je sa Nikolom Šainovićem, nekadašnjim premijerom Srbije i potpredsednikom vlade Jugoslavije.

- Ja mislim da Zapad, koji je zainteresovan da se to ućutka, ipak ima neke mere, jer bi time radio direktno protiv sebe. Kad zatvorite sednicu u važnom pitanju, znači ne želite da se čuje u javnosti, znači imate nešto da sakrijete. Tako da ja mislim da je ipak najbolje da sednica bude otvorena i da svako kaže ono što ima i da se čuju činjenice - smatra Šainović.

01:15 AKO ZATVORE SEDNICU SB UN, NEŠTO KRIJU OD JAVNOSTI Nikola Šainović; Nadam se da će zapadne siče shvatiti DA RADE PROTIV SEBE

Pojasnio je značaj sutrašnje sednice na Ist riveru.

- Zato što su se stvari toliko udaljile od onoga što smo naučili poslednjih godina da liče neki pregovarački proces. Stvari su krenule kao ozbiljan konflikt i zato mora da bude sednica Saveta bezbednosti Onaj ko traži da bude zatvorena, on politički radi protiv sebe. Jedino što je pitanje je da li se velika sila obazire na to, znači može ona da istrpi to da odradi protiv sebe i da sve ostane isto. Ali ja očekujem da će na kraju da ipak bude otvorena sednica.

Kurir.rs

