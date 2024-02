"AKO TRAMP DOĐE NA VLAST KURTIJU JE ODZVONILO" Miletić obrazložio: U obrnutom slučaju, takođe će biti RADIKALNIH promena (VIDEO)

Pre tačno 25 godina počeli su pregovori u Rambujeu koji su odredili sudbinu tadašnje Jugoslavije. Kako kaže Nikola Šainović, jedan od učesnika sastanka, sadržaj pregovora je bio da se preda suverenitet SR Jugoslavije, ne Kosova i Metohije, nego cele države grupi zemalja.

Drugi akteri su ranije izjavljivali da su pregovori bila farsa i da su se tražili formalni povodi za bombardovanje SR Jugoslavije.

Na godišnjicu pregovora u Rambujeu, Srbija je zbog jednostranih akcija Prištine i Aljbina Kurtija podnela zahtev za održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Gost "Pulsa Srbije" koji je diskutovao o čvoru na Kosovu je Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije.

Miletić je komentarisao koliko je realno očekivati da se rešavanje problema na Kosovu vrati u okrivlje Ujedinjenih nacija.

- Za sada ne deluje previše realno, ali videćemo kako će EU funkcionisati jer i oni imaju znatne turbulencije. Sklon sam da verujem da je svet doživeo mnogo promena, ništa me ne može iznenaditi. U današnje vreme, čak i velike sile traže rešenja za ovaj trenutak. Dakle, ako dođe do promena u SAD, onda će doći i do velikih promena u regionu. Čak i u obrnutom slučaju će u regionu doći do promena jer SAD ne mogu ogromne resurse da drže u interesu Kurtija i njegove kvazi države, nego će morati da racionalizuju svoje političko delovanje na međunarodnoj sceni. I u jednom i u drugom slučaju jedino je pitanje kolike radikalne promene će doći

