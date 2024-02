"KOSOVO JE POSTALO LOGOR ZA SRBE, SAMO ŠTO JOŠ NEMA VEŠALA!" Miletić tvrdi: Prvo su ukinuli dinar, a onda ko zna šta sledi

Srbija će podneti zahtev za hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom situacije na Kosovu i Metohiji i jednostranog poteza Prištine za ukidanje dinara.

Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da ova odluka i napadi na srpske enklave imaju za cilj etničko čišćenje kroz namerno podvrgavanje Srba nepodnošljivim uslovima za život. Zahtev za sednicu SB će biti poslat u ponedeljak, ali ostaje pitanje da li će ona biti zakazana.

Procedura je da se zahtev dostavi predsedavajućem, u februaru je to Gvajana koja priznaje tzv. Kosovo kao nezavisnu državu, ali je ipak dužna da taj zahtev iznese na prvoj sednici SB gde će utvrditi ima li konsenzusa među članovima. Ukoliko konsenzus iznostane, stavlja se na glasanje na kom je potrebno 9 pozitivnih glasova od 15. Ovde pravo veta ne postoji.

O ovoj temi govorili su gosti emisije Usijanje prof. Vladimir Vuletić, sociolog, prof. Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, i prof. Miroslav Bjegović, stručnjak iz oblasti terorizma i organizovanog kriminala.

- Ja se nadam da će Savet bezbednosti usvojiti naš predlog i staviti taj predlog na razmatranje. Bitna je sadržina, naravno, onoga što se traži u tom zahtevu. Traži se bezuslovno ukidanje onoga što je donela kosovska Centralna banka za praktično ukidanje dinara na severu Kosova. Sa tim ukidanjem u stvari se ukidaju državne institucije Republike Srbije na tom prostoru, prvenstveno one koje su u funkciji platnog prometa. Dole koliko je poznato, imamo jednu našu banku, Banka Poštanske štedionice i mislim da je druga komercijalna preko koje se odvija platni promet, to su isplate plata, penzija i svega onoga što ide iz budžeta - rekao je Bjegović i dodao:

- Ja samo nisam siguran koliko će Savet bezbednosti moći da natera prištinsku administraciju na čelu sa Aljbinom Kurtijem s obzirom da smo do sada videli da se uglušio na neke predloge. Prvenstveno zemalja Kvinte, uglušio se na predlog specijalnog izaslanika, uglušio se na predlog Stejt deparmanta. Hoću da kažem da mislim da je negde on imao takvu podršku da donese jednu takvu odluku, naravno u dogovoru i u skladu sa ovim što sam naveo. Siguran sam da on to nije doneo takvu jednu odluku samovoljno i da upravo zato smatram da ćemo imati sada slabije razumevanje i od samog Saveta bezbednosti gde možda taj deo, bar iz mog ugla nisam siguran koliko je strogo u njihovoj nadležnosti.

Miletić ne vidi nadu da će Savet bezbednosti reagovati na zahtev Srbije.

- Nažalost, UN i međunarodna zajednica su krahirale na KiM-u, s moje tačke gledišta. Ja njihovo delovanje doživljavam kao anemično, kao neozbiljno, kao urušavanje međunarodnog prava i poretka i smatram iskreno uz sve lepe reči koje su oni imali, odnosno osuđujuće reči prema Kurtiju. Imam utisak da oni nisu spremni ni prstom da mrdnu, da promene situaciju i u tom kontekstu ništa me ne može iznenaditi na Savetu bezbednosti. Odnosno da će odložiti, da će probati da amortizuju sve to. To smo već viđali mi, ali ozbiljnost ovog trenutka i činjenica da se ide neprestano dalje i da se spremaju i nova ugrožavanja sloboda i prava naših ljudi. Znate, Kosovo je sad postao logor za Srbe. Ovde sad, samo što još nema vešala, pa kad uzmeš dinar, oni te obese - rekao je Miletić i dodao:

- Sledeći korak je kažnjavanje, ja sam sad to metaforički rekao, ali oni će paradirati tamo, pa će hapsiti, pa će urušavati malu privredu, preduzeća, sve što mogu da prosto uruše perspektivu srpskog naroda dole. To što oni kažu da će odložiti primenu, znači možda bude 10 dana, možda mesec dana, ali u svakom slučaju se spremaju na dalje pritiske. Zato je ova inicijativa Srbije na Savetu bezbednosti. Ona treba na čistac, s moje tačke gledišta, da stavi sve velike sile i da vidimo da li se oni zalažu za međunarodno pravo ili se zalažu i rade za Kurtija. Ja imam utisak da je ovo toliko poražavajuće za Kvintu, za međunarodnu zajednicu, da su oni u stvari Kurtijevi puleni. Ja ih vidim da svi igraju za Kurtija, hvala bogu da je drugačije, ali ja ne vidim jedan argument.

Vuletić je pokušao bliže da pojasni situaciju koja se trenutno dešava na KiM-u.

- Kada govorimo o ovome što Kvinta čini, treba imati u vidu da su sve te zemlje Kvinte priznale Kosovo. Kada priznajete neku državu onda faktički priznajete i njeno pravo da ima i vojsku i policiju i svoju valutu ili da je koristi. Dakle, to nije sporno, ali ono što jeste sporno, to je kako doći do te situacije da to Kosovo i to što su oni priznali zaživi bez nekih većih turbulencija i problema. Koliko god iz njihove perspektive bila jasna, izvesna, nije takva jer Srbija i više od pola zemalja sveta takvu stvar ne priznaju. Dakle, šta radi Kvinta? Kvinta, EU i SAD pokušavaju da preko svojih izazivača na neki način dovedu do realizacije onoga što su priznali, ali da to ne izazove veće potrese u ovom delu sveta, pogotovo u ovoj konstelaciji koju imamo vezanoj za rat u Ukrajini - rekao je Vuletić i dodao:

- Naravno da je naš manevarski prostor od trenutka kada je počeo rat u Ukrajini bitno smanjen jer je Rusija naprosto zarobljena svojim jadom, svojim poslovima, nema faktički nikakav uticaj ovde. I šta se zapravo dešava? Dešava se da oni imaju neku vrstu svoje agende, načina kako misle da je moguće da se ta stvar realizuje, a Kurti je nestrpljiv. Nestrpljiv je iz razloga što se i on plaši da bi odugovlačenjem mogle da se dese neke stvari koje u krajnjoj liniji neće realizovati ono što on zamišlja.

