AMERIKA NA IGLAMA?! Petronijević: Ukoliko se u Hagu dokaže da je IZRAEL IZVRŠIO GENOCID, pokrenuće se i ODGOVORNOST SAD-a

Izrael će danas i sutra odgovoriti na optužbe za genocid pred međunarodnim sudom prvi put od početka invazije na pojas Gaze, nakon što je Južnoafrička Republika pokrenula proces pred Međunarodnim sudom pravde Ujedinjenih nacija. Južnoafrička Republika je, pozivajući se na Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, dostavila dokument u kojem na osamdeset stranica objašnjava zašto veruje da Izrael sprovodi genocid u palestinskoj enklavi.

Ovim povodom gosti emisije Pulsa Srbije bili su Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacije i Goran Petronijević, advokat.

- Međunarodna konvencija koja se bavi sprečavanjem i kažnjavanjem zločina genocida je usvojena 3. decembra 1948. godine, a stupila je na snagu u 1951. godini. Potpisnice su sve zemlje koje su pristupile UN. Svaka zemlja koja je članica UN može da pokrene to - rekao je Petronijević.

Miletić je potom objasnio šta predstavlja Međunarodni sud pravde Ujedinjenih nacija.

- Ovo nije međunarodni krivični sud u Hagu, koji personalizuje krivicu. Ovo je taj sud UN koji savetodavno deluje. Dakle, on će reći, po našem mišljenju, to je pretpostavka genocida. Ali on nema izvršnu neku mogućnost. Kod nas su i personalizovali, i optuživali, i proganjali, da bi sva svoja nedela praktično oprali. To je ta razlika, a ovde je sada Južnoafrička republika, prosto iz moralnih razloga, ja tako to doživljavam, želela da ukaže na nedopustiv odnos prema ljudima na tom prostoru.

Petronijević smatra da ukoliko se dokaže odgovornost Izraela, oni neće biti jedini krivac.

- Nije tu u pitanju samo Izrael. Tu je u pitanju niz zemalja koje podržavaju, ohrabruju i podstiču Izrael na vršenju ovoga. Ili pomažu čak direktnom isporukom oružja. A to su u prvom redu SAD. Dakle, SAD mogu biti direktni pomagači i to će biti vrlo interesantno ukoliko se donese odluka pred Međunarodnim sudom pravde za odgovornost Izraela. To automatski sa druge strane može povući inicijativu drugih država da pokrenu odgovornost SAD. Vidite, SAD su u nekoliko navrata sprečavale donošenje rezolucija pred Savetom bezbednosti o prekidu vatre - rekao je Petronijević i dodao:

- Druga stvar, SAD direktno isporučuju Izraelu oružje. Treća stvar, oni verbalno podstiču Izrael na vršenje ovih aktivnosti. Oni opravdavaju takve aktivnosti. Da vas podsetim samo, Srbija je pred Haškim tribunalom, odnosno pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a kasnije pred Međunarodnim sudom Pravde tužena od Hrvatske i Bosne za pomaganje i podržavanje bosanskih Srba, navodno zbog izvršenja genocida u Srebrenici. Mi smo tu, da kažem, prošli dobro, to nije konstatovano, ali hoću da vam kažem, uporedite sada vi delatnost Srbije u tom periodu i ovo što sada Amerika radi. Ovo je, ja bih se čak usudio reći, saizvršilaštvo.

