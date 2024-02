ZAPADU NE ODGOVARA ODRŽAVANJE SEDNICE SAVETA BEZBEDNOSTI O PITANJU KiM: Milivojević: Ona bi vratila ovo pitanje "na mala vrata"

Diplomata Zoran Milivojević rekao je za RTS da je teško reći da li će doći do rasprave u Savetu bezbednosti o KiM, budući da Zapadu ne odgovara ta sednica na zahtev Srbije.

Milivojević je naveo da bi održavanje potvrdilo argumente Srbije i to pitanje bi se vratilo na "mala vrata" u SB i potvrdilo Rezoluciju 1244. Ipak, on je rekao da je teško reći da li će doći do rasprave u Savetu bezbednosti o KiM, prenosi Kosovo Online.

- Zapadu ne odgovara sednica SB UN. Održavanje bi potvrdilo argumente Srbije, i to pitanje bi se vratilo na mala vrata u SB i potvrdilo Rezoluciju 1244 - istakao je Milivojević.

Prema njegovom mišljenju, Zapad je privatizovao pitanje KiM i bez obzira na ishod sednice, ako do nje dođe, to bi na neki način značilo i promena stava o ovom pitanju. Prokomentarisao je reagovanja posle poslednjih poteza Prištine.

- U SAD je kritika Kurtija na verbalnom planu, ne slede mere na terenu koje bi menjale njegovu politiku. Jedini elemenat koji je optimističan za održavanje sednice SB je taj da Kurtijeva politika trenutno ne odgovara Zapadu - napomenuo je Milivojević.

Podvlači da će se tek videti šta će biti sa sednicom i sa represivnim merama Prištine o dinaru.

- Ovaj proces se ne može kontrolisati na način kako odgovara zapadnim interesima. Bez Srbije ne može ništa da se realizuje u regionu, nije njihov interes da se Srbija izoluje - napomenuo je Milivojević.

U zahtevu za hitno sazivanje sednice podvlači se da su od novembra 2022. naoružane formacije Albanaca, čije je samo postojanje protivno Rezoluciji 1244, 98 puta koristili nezakonitu silu protiv Srba na KiM.

Bivši diplomata je rekao da imamo sprovođenje direktnih mera i sprovođenje određene politike, na koju, kako kaže, ako se ne bude reagovalo imaćemo egzodus.

Napomenuo je da hitna sednica može da bude korisna i za Zapad kako bi uspostavio funkciju kontrolisanja Kurtija.

- Ako Zapad spreči sednicu onda će to biti jasan znak da podržava Kurtijevu politiku. Ali onda Srbija ima pravo da do kraja dovodi u pitanje iskrenost po pitanju posredovanja u dijalogu - napomenuo je Milivojević.

Objasnio je proceduru da kada se prihvati hitan zahtev u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, onda se o njemu mora hitno odlučivati, pa se ovih dana očekuje odgovor o tome da li će biti održana sednica SB o KiM.

Kurir.rs/RTS/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.

