SRPSKA LISTA: Kurti sprovodi progon Srba bez ispaljenog metka! Oko 100.000 Srba na KiM pogođeno odlukom o ukidanju dinara

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek ocenio je danas kao katastrofalnu odluku vlade u Prištini koja se odnosi na ukidanje dinara kao platežnog sredstva na Kosovu i dodao da je to Kurtijeva "Oluja" za Srbe bez ispaljenog metka i to na očigled mađunarodne zajednice.

"Ukidanje platnog prometa znači problem svih Srba na prostoru KiM. Ugroženi su svi koji imaju bilo kakva primanja iz Republike Srbije", rekao je Elek na konferenciji za novnare.

On je kazao da će najdirektnije biti ugroženo oko 100.000 Srba koji žive na Kosovu.

"Ukidanje platnog prometa znači stavljanje Srba u nepovoljan položaj i to je uvod u totalni egzodus Srba sa Kosova i Metohije, to su unapred znali" rekao je Elek.

Dodao je da su imali sastanak sa svima iz međunarodne zajednice i da su opominjali da je ovo priprema za egzodus Srba.

"Objasnili smo američkom ambasadoru da je ova odluka neprihvatljiva, a bilo je razgovora i o neopravdanom hapšenju naših sugrađana, upadima u institucije i naišli smo na razumevanje ambasadora Hovenijera, a videli ste i sami reakciju Stejt departmenta", rekao je on.

Potpredsednik Srpske liste Dragiša Milović kazao je da zvaničnici iz Prištine govore da je Kosovo "najdemokratičnija zemlja u regionu".

"A mi Srbi svakog dana živimo pod političkim i policijskim pritiskom. Naši građani se osećaju kao građani drugog reda. Sa Hovenijerom smo razgovarali o povratku Srba jer od 1999. godine nema govora o povratku Srba i poslednji jednostrani potezi dovode do toga da nam odlazi i preostali deo Srba. Sve ukazuje na etničko čišćenje, jer se sa svim potezima onemogućava normalan život našim sugrađanima. Upad sa dugim cevima u protorije privremenih organa jasno govori da srpski narod nema perspektive i da sve navodi da se sele", rekao je on.

Dodao je da su o svim problemima, teškoćama i strahovima građana izvestili i šeficu Unmika Karolinu Zijade kao i ambasadora EU Tomaša Sunioga.

"Svi su saglasni da do rešenja mora da se dođe kroz dijalog. Jutrošnji napad na poštu u Ugljaru nas navodi da se upitamo kako da se ne upada u opštinu Leposavić, jer se tamo sada neki drogiraju, postoji sumnja da je to kokain da se tamo opijaju i kockaju i nema upada policije iako se zna šta se tamo radi. Svi sa kojima smo razgovarali kažu da žale opstanak srpskog naroda na terenu ali od njih želimo konkretne rezultate i poteze. Ukidanje dinara je još jedan progon koji vodi do obesmišljavanja ZSO, jer se već deset godina potpisan dokument koji je potpisala i EU ne sprovodi, pa neko koristi prazan hod da što više obesmisli ZSO. Nadam se do toga neće doći", rekao je Milović.

Istakao je da su sve te posledice deo Kurtijeve politike.

"Pozivamo i predsednika Vučića da odbrani pravo na opstanak i da u razgovoru sa međunarodnom zajednicom učini sve da se spreči stradanje Srba. Pozdravljamo poziv za održavanje hitne sednice SB gde treba svetu otvoriti oči i da se vidi šta se događa Srbima na KiM", istakao je Milović.

Odgovarajući na pitanja novinara, Elek je rekao da dok je SL bila deo Skupštine Kosova da je više od 200 amandmana koje je predložila bilo odbijeno za vreme vlasti Aljbina Kurtija i da to dovoljno pokazuje koliko se radi na pravima Srba.

(Kurir.rs/Kosovo online)

