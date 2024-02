PREDSEDNIK VUČIĆ VEČERAS U 21 SAT GOVORI NA SEDNICI SAVETA BEZBEDNOSTI Analitičari: Svet će čuti naš glas i istinu o Kosovu!

Vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji koju je u ponedeljak zatražila Srbija ekspresno je zakazana za danas i našu zemlju će predstavljati predsednik Aleksandar Vučić. Iako se debata o jednostranim potezima Prištine i ugrožavanju bezbednosti Srba na KiM tek očekuje, i samo zakazivanje sednice koja će biti otvorena za javnost jeste diplomatski uspeh Srbije, ocenjuju sagovornici Kurira.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić otkrio je da je u prethodna dva dana bilo žestokih zakulisnih radnji i pritisaka unutar SB da predsedavajuća Gvajana zakaže zatvorenu sednicu.

- Zapadne zemlje i zemlje EU smatraju da sednica treba da bude zatvorena iz samo njima znanih razloga. Odnosno, mi mislimo zato da celokupna svetska javnost ne bi čula šta se dešava na prostoru KiM i da bi i dalje mogle da se plasiraju laži u međunarodnom medijskom prostoru... U startu je bilo razgovora i više zemalja je tražilo da sednica bude zatvorena. Mi smo razgovarali sa onim zemljama koje nisu priznale Kosovo, ali ključni događaj se desio posle razgovora koji sam imao s ministrom spoljnih poslova Gvajane, još to zvanično nije objavljeno, ali on mi je poslao poruku da je dao instrukciju da će Gvajana svojom odlukom predsedavajuće bez glasanja zakazati sednicu za četvrtak, i to u otvorenom formatu - objasnio je Dačić za RTS.

On je naglasio i zašto je važno da govor predsednika Vučića bude vidljiv.

- Mislim da je veoma bitno da njegov govor bude vidljiv i da sve te razloge i argumente za hitnu sednicu SB svi vide i znaju, da ne misle da je ovde reč o stalnom pokušaju da mi komplikujemo situaciju, naprotiv. Mi se žalimo na kršenje Rezolucije 1244, na sve ono što se dešava srpskom narodu, na teror kojem je izložen i najnovija dešavanja i pokušaj ukidanja dinara - poručio je Dačić.

Bivši ambasador Milovan Božinović ocenjuje za Kurir da je Srbija ostvarila diplomatski uspeh s obzirom na to da se procenjivalo da je veća verovatnoća da će se neke države usprotiviti.

- Značajno je da su velike sile, koje se zapravo pitaju o svemu, prihvatile da je to tema dostojna da se o njoj raspravlja čak na nivou SB, a to je najviši nivo. U tom pogledu, to je bio dobar potez Srbije i doneo je prvi rezultat, koji ne treba da precenjujemo, ali nije ni za potcenjivanje. Stalne članice SB već dugo imaju svoje stavove o slučaju Kosova i nije realno da se tu nešto suštinski promeni, ali će potez Prištine da ukine dinar, po svemu sudeći, biti osuđen zato što je preuranjen i bez političke pripreme. Možemo očekivati da će diskusija na sednici ići ka osudi siledžijskog ponašanja Kurtija. Ima kod njega dosta stvari koje se ne dopadaju mnogima u SB, ne samo Rusiji i Kini. I po mišljenju zapadnih faktora, Kurti bi trebalo da se zauzda jer, osim novca, imamo i upade u srpske opštine, domove zdravlja i škole. Ta vlast mora stati sa ovim što sad radi, jer svi shvataju da se mir u takvim okolnostima ne može očuvati - smatra naš sagovornik.

Objašnjavajući šta može biti formalni rezultat ove sednice, Božinović kaže da će to zavisiti od članica SB.

- Rezolucija bi bila najjači dokument SB, ona bi imala imperativno značenje i bio bi to maksimum koji bismo ostvarili, ali ne verujem da će se ići na to. Nerealno je u ovom trenutku. Međutim, očekujem da će u dokumentu koji će proisteći iz sednice u vidu zajedničke izjave, izveštaja ili zaključka biti dovoljno snažnih reči, realnog opisa onoga što se na KiM događa. Normalizacija i mir ne mogu da se očekuju ako se srpska zajednica ne pridobije da u tome učestvuje - naglašava Božinović.

I spoljnopolitički komentator Miroslav Stojanović smatra da je najveća korist od sednice SB otvorene za javnost to što se u fokus međunarodne javnosti stavlja dramatičan problem s kojim se Srbi na KiM suočavaju.

- Oni neće doneti nikakvu odluku zato što sasvim sigurno nikakva rezolucija koja bi bila o bilo čemu ne samo obavezujuća nego izričitija neće biti doneta, jer će Amerikanci to stopirati. Vi znate da je to takav sistem da veto pet članica SB uvek može da to učini i retke su to situacije kad se u političkim nagodbama postigne jedinstvenost - podseća Stojanović.

Branka Latinović Delikatno vaganje Branka Latinović, bivša ambasadorka i predstavnica Srbije pri Oebsu, ocenjuje da se na predstojećoj sednici SB vrlo teško može očekivati da će velike sile postići saglasnost u vezi s poslednjim događajima na KiM. - Ne sumnjam da će predstavnici država koje su priznale Kosovo imati kritički stav prema ovim poslednjim aktivnostima, merama koje je preduzela kosovska vlada, odnosno donošenju uredbe centralne banke. To se vidi iz izjava koje su već dali... Te kritične tonove ne treba isključiti i u samoj debati. Ali u kom obimu i kakve će one biti, treba delikatno vagati. Oni će sigurno delikatno vagati i voditi računa - izjavila je ona.

foto: Kurir

