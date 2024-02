ŠAPIĆ O VLASTI U BEOGRADU: Daćemo listi "Mi iz naroda" da još malo razmisle, da imaju zajednički stav ili idemo na nove izbore

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić gostovao je večeras na RTS.

- Ja bih se nadovezao, mi smo odlučili da podignemo tu lestvicu što se tiče legitimiteta, iako je ona, uslovno kažem, i legitimna u odnosu na način na koji se funkcionišemo u srpskoj politici poslednjih 20 godina - rekao je Šapić i dodao:

foto: Printscreen/RTS

- Etiketa koja nam je data dan ili dva odmah nakon izbora kako će neko nekom nešto da krade, iako smo bili jasni u večeri kada su bili izborni rezultati da ko bude želeo nas da podrži, da će to uraditi javno i da nećemo na bilo koji način bilo šta drugo raditi, je nešto što svakako ostavlja jednu neprijatnost. To je razlog zašto smo doneli odluku da bez obzira što, kao što je rekao nekadašnji predsednik naše stranke i predsednik države, većinu od 56 imamo, čak i više, da ne govorimo onima koji nisu spremni bili javno da se izjasne, ali bilo oni koji su bili spremni javno da se izjasne i koji nisu ni na koji način u predizbornoj kampanji govorili da neće s nama razgovarati ili da neće želeti s nama da potencijalno formiraju vlast, to je da preuzme odgovornost za vođenje grada.

foto: Printscreen/RTS

- Zašto se gospodin Nestorović za to odlučio, ja njega iskreno da budem u kampanji nisam čuo da je rekao jednu reč o Beogradu. Prva izjava mu je bila da ne želi s nama da razgovara i onda nam dao tu etiketu nekih zakulisnih radnji. Zato smo mi odlučili za tu jednostavnu lestvicu da podignemo legitimitete. Jer mislimo da ulazimo u jedan izuzetno važan period, ne samo za Beograd, već za čitavu Srbiju. I da neće biti svejedno da li Beograd vode ljudi koji su spremni da stanu na liniju odbrane države Srbije po pitanju svih izazova koji nas u ovom momentu muče.

foto: Printscreen/RTS

O tome šta je moguće rešenje u ovom slučaju i da li će biti ponovljenih izbora ako dogovora ne bude

- Da, pa postoji opcija novih izbora ukoliko ne dođe do formiranja vlasti. Mi ćemo sutra tu sednicu u skladu sa zakonom započeti, imamo nekih desetak dana do kada je rok da se konstituiše skupština. Ako se ona ne konstituiše do, čini mi se, 3. marta, tada se već ulazi u te zakonske procedure za nove izbore. Daćemo prostor listi "Mi glas iz naroda" da još jednom razmisle da li ima prostora za neke razgovore. Predsednik je bio više nego jasan. Tri meseca nije malo. Mi smo već pet meseci izgubili i vi ne možete normalno da funkcionišete - rekao je.

- Očekuju nas veliki izazovi, kao što sam već i rekao. Ne samo taj Ekspo koji je najveća stvar u poslednjih nekoliko desetina godina, nego svi oni izazovi koji su danas, koje pratite svakodnevno. Mislim da je važno da imamo stabilnu vlast u Beogradu, jednu vlast koja će da bude prava srpska vlast, koja će da reprezentuje građane - rekao je.

- Ispostavilo se da su imali probleme daleko pre izbora. Sačekaćemo da vidimo da li oni mogu da zauzmu zajednički stav, ukoliko ne budu mogli da zauzmu zajednički stav, ići ćemo na nove izbore zato što ponavljam: izuzetno je važno da Beograd nastavi ekonomski da se razvija, da upravo sve izazove ispred kojih se nalazimo da na njih odgovorimo, da priliku koju imamo a to je da u sledeće 3-4 godine promenimo Beograd više nego u poslednjih 15-20 godina i da uspemo da Srbiju te 2027. godine dovedemo na jedan ekonomski nivo koji će biti na nivou ozbiljno razvijenih evropskih zemalja - istakao je Šapić.

- Mi smo u ovoj kampanji imali jasno neke stvari, sada se to još više iskristalisalo. Mi sad nećemo imati 6 blokova, to će biti jasna 2 bloka koja su jasno definisana svojim politikama pa će Beograđani na kraju krajeva da odluče.

foto: Printscreen/RTS

O "Listi protiv nasilja", "Nadi", Demokratskoj stranci

- Kada oni počnu da pričaju o moralu i konkretno iz koalicije "Nada" i Demokratske stranke, Nove Demokratske stranke Srbije, pa ne znam da li bi ikad postojali oni kao nova, da stara Demokratska stranka Srbije 2004. godine upravo protiv onih protiv kojih se borila 15 godina, to je bila Socijalistička partija Srbije, sa njima nije napravila manjinsku vladu 2004. da vas podsetim, da bi tada srušila Demokratsku stranku sa vlasti.

- Onda je tri godine, boreći se protiv Demokratske stranke, upravo napravio koaliciju sa tom istom Demokratskom strankom, da bi Koštunica po drugi put bio premijer. Onda iz te Demokratske stranke Srbije je proizašla ova moralna koalicija Nada, koja ima problem sa onim što mi radimo u Beogradu, a nema problem sa Dobricom Veselinovićem, sa Lazovićem, sa ovim glumcem što se snima kamerama, koji nemaju nikakvih dilema - rekao je Šapić i dodao:

- Oni kažu mi imamo problem sa francusko-nemačkim sporazumom. Pa oni nemaju nikakav problem, oni bi priznali Kosovo - rekao je.

O tome kako vidi sutrašnje održavanje sednice Skupštine grada

- Pa biće najnormalnija sednica. Započeće, kao što sam i rekao, u zakonskom roku. Imamo do 21. marta da se ona započne. A videćemo da li ćemo već sutra izabrati neke organe ili ćemo dati neki prostor od nekoliko dana. Kao što sam rekao, smatramo da je ispravno dati još prostora koliko zakon omogućava. Jer ako istekne taj rok 3. marta, onda se ide u nove izbore i rizikujemo da za 3 meseca, 2 ili 3 meseca kad se oni dese, ponovo budemo u ovoj situaciji kao što smo sada. A onda ne znam ko će da objasni Beograđanima zašto smo izgubili još 3 meseca da bismo se našli u ovoj ili sličnoj situaciji - zaključio je Aleksandar Šapić.

