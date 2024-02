"SLOBODAN PAD I TO NA GLAVU": RAT SAOPŠTENJIMA U POKRETU MI-GLAS IZ NARODA! Šta o raskolu kaže Nestorović, a šta drugi tabor

Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić napustili su pokret "Mi - glas iz naroda", navedeno je u saopštenju ovog pokreta objavljenom na njihovom sajtu.

Novonastala situacija je, prema oceni analitičara, početak kraja ove organizacije, a od budućih poteza ostatka nekadašnje liste, koja je dosad bila tas na vagi kada je reč o formiranju vlasti u Beogradu, zavisiće i njihova političku budućnost, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

Motivi

Kako je navedeno u saopštenju, "u senci nesporazuma i insinuacija protiv nekih od osnivača, dr Branimir Nestorović je onda ultimativno tražio da on bude predsednik te stranke iako je bilo dogovoreno da se ostane pri izvornom principu kolektivnog rukovodstva koje čini sedam osnivača".

- Na glasanju taj ultimatum dr Nestorovića nije dobio podršku većine osnivača i on je potom demonstrativno napustio pokret, a za njim i Aleksandar Pavić - navodi se.

Pokret, međutim, kako je navedeno, nastavlja s planiranim radom i preobražajem u političku stranku. Njime će rukovoditi Veće pokreta, koje čini pet osnivača - Siniša Ljepojević, prof. dr Mitar Kovač, prof. dr Jovan Janjić, Branko Pavlović i Dragan Stanojević.

- Prema tome, u radu pokreta sve ostaje po starom i planirani ciljevi se ostvaruju. Drugim rečima, pokušaj razbijanja pokreta nije uspeo i rad se nastavlja bez onih koji su njegovo razbijanje pokušali da izvedu. Vreme će pokazati koji su bili stvarni motivi i ciljevi razbijanja pokreta - dodaje se u saopštenju.

foto: Zorana Jevtić

Nameće se logično pitanje - kako će i da li će novonastala situacija unutar dosadašnjeg "odlučujućeg faktora" za "sudbinu" Beograda promeniti i epilog u glavnom gradu, odnosno, da li će pokret u novom obliku, bez Nestorovića i Pavića, dati većinu za formiranje gradske skupštine, koja bi u ovom slučaju imala pun legitimitet.

Bez kredibiliteta

Analitičar Dejan Vuk Stanković kazao je za Kurir da pokret više "nije konkurentna roba na političkom tržištu".

foto: Kurir Televizija

- Očigledno je da "ko visoko lako uzleti, sklon je slobodnom padu i to na glavu". Ovo je početak kraja tog nekonvencionalnog pokreta, koji je bez Nestorovića grupa građana sa stavom, ali s malim dometima. Ostatak pokreta može da bira - ili ulaze u vlast ili njihovi glasovi na novim izborima postaju deo glasova stranaka koje ne prelaze cenzus. Dakle, ili idu u vlast i opstaju na nekom niskom nivou političke prepoznatljivosti i medijske vidljivosti ili idu na izbore da "puknu časno" - rekao je Vuk Stanković i dodao:

- Nestorović je napuštanjem pokreta značajno umanjio svoje političke izglede i biće usputni komentator svega i svačega po želji. Pavić će ostati antiglobalistički nastrojen komentator i poslanik Skupštine Srbije u ovom mandatu. Pokret nije više opasnost ni za vlast ni opoziciju. Oni su izgubili kredibilitet da budu alternativa zbog unutrašnjeg razdora. Jednostavno, nisu konkurentna roba na političkom tržištu - zaključio je Stanković.

Istorijat sukoba Raspali se na tri dela Da podsetimo, pokret "Mi - glas iz naroda", koji je bio najveće iznenađenje izbora, uspeo je za svega dva meseca da se rasparča na tri dela. Sukob je, kako se nedugo posle izbora razotkrilo, počeo još tokom predaje liste za Beograd, što je obelodanio i Aleksandar Jerković, nosilac gradske liste, uz objavljene snimke. Pale su i teške reče između struje Branimira Nestorovića i Aleksandra Jerkovića. Ipak, tu se raspad pokreta nije zaustavio, već je usledilo još jedno cepanje, za koje Nestorović i Pavić optužuju Dragana Stanojevića.

Saopštenje su medijima dostavili i Nestorović i Pavić, koji su obrazložili i razloge za svoju odluku, kao i šta se dogodilo na spornom sastanku.

- Tačno je da su prof. dr Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić napustili sastanak osnivača Udruženja građana "Mi - glas iz naroda", a koji je održan u utorak, 20. februara. Međutim, tom napuštanju su prethodila izuzetno neprijatna i neprihvatljiva dešavanja koja su dovela do tog raspleta - navodi se, između ostalog, u saopštenju koje su potpisali Nestorović i Pavić i dodaje se:

- Primorani smo, nažalost, da odgovorimo na saopštenje za javnost od 21. februara 2024. sa neadekvatnim potpisom pokret "Mi - glas iz naroda", radi potpunog obaveštavanja javnosti, naših glasača i onih koji su svojim požrtvovanim radom doprineli našem izbornom uspehu. Dato saopštenje iznosi nepotpunu sliku dešavanja na poslednjem sastanku osnivača organizacije "Mi - glas iz naroda", a brzina njegovog izdavanja nas navodi da sumnjamo u njegove prave motive. Naime, tačno je da su prof. dr Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić napustili sastanak osnivača Udruženja građana održan u utorak, 20. februara. Međutim, tom napuštanju su prethodila izuzetno neprijatna i neprihvatljiva dešavanja koja su dovela do tog raspleta... Posle organizacionog skupa u petak, 16. februara, u Pančevu, Dragan Stanojević je pokušao da isprovocira Pavića tako što mu je pretio fizičkim nasiljem na javnom mestu i lično ga uvredio. Razlog za Stanojevićevu nervozu je bio jednostavan. Firma zadužena za knjigovodstvo naše izborne liste nas je obavestila da ne želi više da sarađuje s nama zbog, u najmanju ruku, upitnih zahteva koje joj je postavljao Stanojević, o čemu su obavešteni dr Nestorović, Siniša Ljepojević i Aleksandar Pavić.

O razlozima raskola, ali i šta će biti sa ovim pokretom, govorio je gost "Usijanja" prof. Jovan Janjić, član Pokreta "Mi - glas iz naroda".

S obzirom na to da je Nestorović zajedno sa politikologom Aleksandrom Pavićem napustio pokret, Janjić je opisao kako je nastao celokupan konflikt.

- Smatram da pokret i dalje ostaje perspektivan. Dvojica naših članova, osnivača, napustili su pokret i to je ustvari prava informacija. Reč je o dosadašnjem nosiocu liste na republičkim i gradskim izborima, ali i jednom od osnivača politikologu Aleksandru Paviću. Zaista, svi smo zatečeni i tužni, neprijatno mi je da o tome govorim. Na jednoj strani se nalaze dvojica naših prijatelja, osnivača, a s druge strane nas petorica - započeo je Janjić, pa spomenuo sastanak na kojem su dobili ultimatum:

- Tužan sam što je do toga došlo, smatram da nije trebalo da dođe. To se desilo sinoć, imali smo sastanak posle dužeg vremena, a nameravali smo da isti traje nekoliko sati zbog nagomilanih obaveza koji stoje pred pokretom. Međutim, sa zakašnjenjem su došli Nestorović i Pavić, a prvo se nametnuo ultimativni zahtev Nestorovića, da on ima za nas samo dva predloga. Prvi je da njega odaberemo za predsednika stranke jer ga najviše napadaju u javnosti. Prva mogućnost je da ukoliko to ne prihvatimo, on napušta pokret i osniva novu stranku. Usledilo je glasanje, i videlo se da se njegovim predlogom većina ljudi ne slaže.

- Ne bismo imali ništa protiv toga, da se samo obrazložio predlog. Međutim, nama je postavljen ultimatum sa "da" ili "ne". Jednostavno i odgovor je bio takav. Od sedmorice, kada su čuli rezultate, dvoje su napustili stranku. Dok smo došli k sebi, konstantovali smo da su dvojica naših osnivača izrazili volju da napuste pokret. Sada smo u petočlanom sastavu, sa ravnopravnim statusom, to je i jedna od specifičnosti naše stranke, nismo liderska stranka, već se sve odlučivalo u kolektivu - rekao je Janjić.

Bonus video:

02:44 Branimir Nestorović